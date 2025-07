El humo, el otro gran riesgo en incendios como el de Méntrida que puede ser casi tan peligroso como el fuego

El fuego no es lo único peligroso en un incendio como el declarado en Méntrida, Toledo. El humo es otro de los elementos con los que tenemos que tener cuidado, y es que hay que evitar respirarlo siempre y alejarnos lo máximo posible para no quedarnos atrapados sin ninguna visibilidad.

Ser testigo del humo merodeando entre los rascacielos de Madrid, o de un sol y un cielo teñidos de rojo, puede tener su punto hipnótico, pero hay que recordar que es casi tan peligroso como el propio fuego.

"Está cargado de dióxido y monóxido de carbono o de otras sustancias que se provocan por la combustión", explica Lorenzo Armenteros, portavoz de SEMG.

Lo cierto es que las llamas se apagan, pero las partículas del humo pueden permanecer semanas en el aire, pudiendo afectarnos de igual manera.

De esta forma, cuanto más lejos, mejor. Sobre todo porque también puede ser dañino por la falta de visibilidad. De hecho, esto es lo que provocó que un coche se chocase con un camión de bomberos en el incendio de Loeches hace casi un año.

"Encerrarnos en casa, tener todo bien cerrado y las persianas bajas para tener la casa lo más refrigerada posible". Estas son las recomendaciones que da Patricia Blanco, jefa de guardia de SUMMA-112.

Además, también queda prohibido poner el aire acondicionado en el coche. "Hay que tener las ventanas cerradas y poner la recirculación del aire para que no entre del exterior", señala.

Cuando esté prohibido circular, como ayer ocurrió en la A-5, sigamos a rajatabla la recomendación, aunque no parezca para tanto

"Nos puede provocar irritación, picor de ojos, malestar al respirar, agravamiento de la patología que podamos tener...", destaca Lorenzo Armenteros.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la mascarilla ayuda, pero no salva. "No funciona para aislarnos de ese humo. Nos va a hacer una protección, pero es una protección no eficaz", aclara Patricia Blanco.

En un incendio forestal, el humo puede resultar tan letal como el fuego. Sin ir más lejos, hace un par de semanas dos hombres murieron, atrapados por el humo, en esta zona agrícola de la provincia de Lleida.