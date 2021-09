"Termino este programa un poco de bajón". Es la inesperada confesión que Cristina Pardo ha hecho a Iñaki López al concluir su primer programa como copresentadores de Más Vale Tarde.

¿El motivo? "No te has equivocado casi con ningún nombre, no has mencionado al director general de la empresa, creo que por primera vez desde que te conozco y comparecemos juntos en algún sitio..", ha enumerado Pardo, dirigiéndose a su compañero

Y es que, según ha bromeado de la presentadora, en este primer programa "estaba todo como muy ordenado" para su gusto."Sí que nos pedían un poco mas de alegría, pero claro, teníamos a Ábalos, mañana trataremos de mejorar ese aspecto", ha bromeado por su parte López.

Puedes ver el divertido balance de ambos periodistas de su primera tarde al frente del programa en el vídeo que ilustra estas líneas.