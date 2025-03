José Chamizo, exdefensor del Pueblo Andaluz, investigado por presunta agresión sexual a varios migrantes

La Policía Nacional ha detenido al exdefensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en Sevilla por presuntas agresiones sexuales a migrantes, aunque ha sido liberado sin medidas cautelares tras comparecer ante el juzgado. Chamizo se acogió a su derecho a no declarar y relaciona la denuncia con una posible "denuncia falsa" de un miembro de Sevilla Acoge, organización que presidió hasta su dimisión por diferencias internas. Niega las acusaciones y confía en que la justicia aclare la situación. Chamizo agradece el apoyo recibido y critica las motivaciones de quienes, según él, buscan lucrarse a costa de la organización.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al exdefensor del Pueblo Andaluz José Chamizo en Sevilla por unas presuntas agresiones sexuales a varios migrantes. Por el momento, Chamizo ha sido puesto en libertad sin ninguna medida cautelar tras comparecer ante al juzgado de Instrucción 5 de Sevilla después de pasar por la comisaría. De hecho, durante su declaración se ha acogido a su derecho de no declarar.

No solo eso, sino que 'El Diario de Sevilla' apunta que la detención se habría realizado por una posible 'denuncia falsa' por parte de un miembro de Sevilla Acoge, organización que Chamizo presidió hasta octubre del año pasado cuando dimitió por diferencias internas.

En este sentido, en declaraciones a 'EFE' ha relacionado la denuncia por presunta agresión sexual que ha conllevado su arresto con esa persona que supuestamente pretendía presidir la organización que trabaja con inmigrantes y que finalmente no resultó elegido.

Chamizo niega las acusaciones

"Empezaron a salir bulos de que si había tocado a chavales. Yo me cabreé porque eso no se puede admitir en una organización humanitaria", ha sostenido Chamizo, que niega cualquier tipo de acusación sexual al respecto y que ha asegurado haberse "aferrado" a su derecho a no declarar, ni ante la Policía ni ante el Juzgado, a la espera de conocer bien la causa junto a sus abogados.

"Confío en que todo se pueda aclarar con la justicia, pero no confío en la maldad de algunos seres humanos", ha sentenciado el ex Defensor, quien ha agradecido los mensajes de solidaridad recibidos al conocerse su detención.

"Mi modelo murió en una cruz escupido y despreciado del mundo. Esto no mancha mi trayectoria. Creo que la gente de buen corazón me conoce bien, puedo tener errores pero estoy libre en mi conciencia y en mi vida", ha sentenciado el sacerdote, quien lamenta tener ahora que enfrentarse a gente que "con una actitud casi mafiosa" quiere a su juicio hacer de una organización una empresa con ánimo de lucro.