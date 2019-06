Isabel Díaz Ayuso celebra la sentencia de 'La Manada': "Me tranquiliza como mujer"

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido no "poner en tela de juicio a la justicia española" a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo a 'La Manada', y ha agregado: "(Me hace) tranquilizarme, desde luego, como mujer, si en alguna situación me veo como esa chica".

La candidata del PP, que ha participado en la carrera popular que celebra el 175 aniversario de la Guardia Civil, ha comentado así la decisión del Tribunal Supremo (TS) de elevar a 15 años de prisión la condena contra los cinco miembros de 'La Manada'.

"Yo siempre voy a respaldar las decisiones judiciales", ha subrayado Díaz Ayuso, quien considera que el dictamen definitivo del Supremo "llega después de mucho trabajo, de muchas pruebas".

A su vez, ha considerado positivo que Vox haya desautorizado las críticas a la sentencia de su líder en Andalucía, Francisco Serrano, que escribió en sus cuentas en redes sociales que el fallo del Supremo está cargado "de condicionantes mediáticos y políticos" y acabará ante el Tribunal Constitucional.

Este juez en excedencia escribió en su perfil de Facebook que "se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista".

Vox ha indicado que la postura oficial del partido se limita a la publicada en las cuentas oficiales de la formación y la cuenta de Twitter del portavoz en el parlamento andaluz, Alejandro Hernández.

"Me parece oportuno que su partido le haya desautorizado por esas declaraciones que parece que son personales", ha apuntado Díaz Ayuso.