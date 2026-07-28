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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Unas imágenes dolorosas

Los irreparables daños provocados por los incendios: "Hay familias que se han quedado sin absolutamente nada; era su primera vivienda"

Los detalles Solo en Navas de Rey, calculan medio centenar de casas calcinadas. En Guadalajara, la destrucción asciende a 479 edificaciones afectadas y al menos 1.000 fincas arrasadas.

Casa calcinada en Burgohondo (Ávila)
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Tras el humo, queda una imagen desoladora: la de las zonas completamente calcinadas. Una de ellas es la del pantano de San Juan, donde chiringuitos, casas y negocios han quedado completamente destruidos.

El incendio que empezó en Almorox (Toledo) y terminó en Madrid junto al de Ávila ha dejado un balance terrible con 43 viviendas calcinadas y casi 300 dañadas, muchas de ellas en El Encinar del Alberche o en Chapinería, donde la situación es desoladora.

Sin embargo, serían muchas más, ya que solo en Navas de Rey calculan medio centenar. "Muchas de ellas son primera vivienda, por lo que hay muchas familias del municipio que se han quedado sin absolutamente nada", lamenta Jaime Peral, su alcalde.

Mientras, en el de La Vall d'Uixó (Castellón) están evaluando los daños, aunque hay muchísimas zonas habitadas afectadas e incontables terrenos agrícolas perdidos, como el de un ganadero que cuenta que lleva "varios días buscando" a sus vacas, pero no las encuentra.

En Guadalajara, la destrucción asciende a 479 edificaciones afectadas y al menos 1.000 fincas arrasadas. Y en Los Gallardos, todavía tratan de cuantificar el alcance del desastre, con un cementerio de coches calcinados y cientos de edificaciones y viviendas afectadas.

Detrás de todos estos datos, hay miles de familias que tendrán que reconstruir sus vidas.

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