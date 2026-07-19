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El robo, principal hipótesis

Investigan el presunto asesinato de una mujer de 86 años en Alcaudete, Jaén

Los detalles En principio, se descarta la muerte por violencia machista, mientras que la hipótesis que cobra más fuerza es la del robo, ya que hay signos que indican que la vivienda fue forzada.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Agencia EFE

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete. La mujer, que presentaba heridas de arma blanca, fue hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que se trata de una muerte violenta y, en principio, se descarta la muerte por violencia machista.

La hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación es la del robo, ya que, según fuentes de la investigación, "hay signos de que indican la vivienda fue forzada".

La alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha expresado sus condolencias a la familia de la fallecida y a todos los vecinos del municipio. "Mi pésame para la familia y para todo el pueblo. Es una noticia terrible", ha manifestado.

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