Investigan el presunto asesinato de una mujer de 86 años en Alcaudete, Jaén

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles En principio, se descarta la muerte por violencia machista, mientras que la hipótesis que cobra más fuerza es la del robo, ya que hay signos que indican que la vivienda fue forzada.

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en Alcaudete, Jaén, quien fue encontrada muerta con heridas de arma blanca en su domicilio. Las autoridades han confirmado que se trata de una muerte violenta, descartando inicialmente la violencia machista. La principal hipótesis apunta a un robo, ya que hay indicios de que la vivienda fue forzada. La Subdelegación del Gobierno en Jaén y la Guardia Civil continúan con la investigación. La alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha expresado sus condolencias a la familia y vecinos, calificando el suceso como una "noticia terrible".

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete. La mujer, que presentaba heridas de arma blanca, fue hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que se trata de una muerte violenta y, en principio, se descarta la muerte por violencia machista.

La hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación es la del robo, ya que, según fuentes de la investigación, "hay signos de que indican la vivienda fue forzada".

La alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha expresado sus condolencias a la familia de la fallecida y a todos los vecinos del municipio. "Mi pésame para la familia y para todo el pueblo. Es una noticia terrible", ha manifestado.

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