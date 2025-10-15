Investigan la muerte de una adolecente de 15 años en el piso de la familia de su novio

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.

Los detalles El cadáver de la joven fue encontrado en la madrugada del martes en un dormitorio de la vivienda familiar de su pareja, donde pernoctaba, quién ya ha sido interrogado en sede policial.

La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento de una joven de 15 años en el piso de la familia de su novio, situado en el barrio de Son Oliva, en Palma de Mallorca. Según han informado este miércoles fuentes de la Jefatura Superior de Baleares, el caso está en manos del Grupo de Homicidios, que baraja varias hipótesis.

El cuerpo sin vida de la adolescente fue encontrado en la madrugada del martes en un dormitorio de la vivienda familiar de su pareja, donde pernoctaba. El novio, que se encontraba en la vivienda, fue interrogado ayer en sede policial.

La intervención de la Policía se puso en marcha a partir de un aviso al servicio de coordinación de emergencias 112. Según 'Última Hora', los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia, prevista para las próximas horas.