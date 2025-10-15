La Guardia Civil detiene a la pareja de la mujer muerta tras un atropello en La Codosera, Badajoz

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer que falleció anoche tras ser atropellada en la localidad pacense de La Codosera por el vehículo que él mismo conducía. Se investigan las circunstancias del suceso, sin descartar que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

La víctima tenía 46 años y su pareja, de 43, fue arrestada poco después de los hechos, ocurridos sobre las once de la noche en la calle Enrique Tierno Galván, a la salida del municipio, a unos 500 metros del ayuntamiento, según ha informado a EFE el alcalde, Juan Manuel Gómez.

El regidor explicó que varios testigos confirmaron que el conductor era la pareja de la fallecida, quien trabajaba en Badajoz pero residía en esta localidad de unos 2.000 habitantes, próxima a la frontera con Portugal.

Según el alcalde, se trataba de una pareja "normal", conocida en el municipio y sin hijos.

De confirmarse la hipótesis de violencia machista, sería el tercer caso registrado en Extremadura en lo que va de 2025.

