El Ayuntamiento de Manacor, Mallorca, ha informado de que la Policía Nacional está investigando el descubrimiento de restos humanos y cadáveres completos que corresponderían a entre 100 y 300 muertos. Estos restos, que se encontraban ocultos en dos salas tapiadas del cementerio, podrían proceder de un traslado en el camposanto de los años 80.

El hallazgo se produjo cuando dos concejales visitaron el cementerio para conocer su situación. Una vez allí, detectaron que había una sala tapiada y pidieron al responsable de la instalación que la abriera.

En dicha sala encontraron numerosas cajas llenas de huesos, muchas de ellas sin identificar, según han informado fuentes municipales. Ante esta situación, decidieron abrir los espacios tapiados que quedaban y hallaron otra sala con cadáveres enteros amontonados.

El Consistorio estima que entre ambas salas puede haber restos de entre 100 y 300 cadáveres. El Ayuntamiento de Manacor ha informado en un comunicado de que desde el momento en que el actual equipo de gobierno municipal conoció esta situación, la puso en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales para proceder a aclarar los hechos.

En la nota, el Ayuntamiento también recalca que está trabajando para "resolver lo antes posible" la situación, y hacerlo "con la máxima transparencia posible". También ha pedido "prudencia y respeto ante un tema tan sensible para la ciudadanía". "Parece que estamos ante un caso de mala praxis", añade el comunicado.

"Todo indica que los cuerpos que fueron trasladados con motivo de las obras de reforma de 1982-83, no se devolvieron a los correspondientes nichos una vez finalizadas. Aunque es una situación creada hace años y no solucionada hasta hoy, de momento, pedimos prudencia... No se descarta pedir explicaciones y responsabilidades", detalla la nota.

Unos análisis científicos deberán determinar la edad de los restos. La persona responsable del cementerio en el momento de aquellas obras de reforma murió hace dos años.