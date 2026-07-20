Investigan la agresión a un grupo de militares que veía la final del Mundial en Berriozar (Navarra)

El contexto Los hechos ocurrieron en un establecimiento hostelero donde suelen acudir habitualmente militares del cercano acuartelamiento de Aizoain. En un momento, un grupo de diez personas encapuchadas irrumpió "a la voz de tres" y se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares, agrediéndoles con barras y porras extensibles.

La Guardia Civil investiga una agresión en Berriozar, Navarra, donde un grupo de militares fue atacado por encapuchados armados con barras y porras extensibles mientras veían la final del Mundial de Fútbol en un bar. El incidente ocurrió alrededor de las 22.15 horas en un establecimiento frecuentado por militares del acuartelamiento de Aizoain. Diez encapuchados atacaron específicamente a los militares, dejando al menos tres heridos, uno con una herida en la cabeza y costillas rotas, y una mujer con fractura nasal. No hay detenidos, pero los agresores causaron daños en el local. La investigación está a cargo de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga la agresión sufrida por un grupo de militares que vio en un bar de la localidad navarra de Berriozar el partido de la final del Mundial de Fútbol cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles.

Ocurrió sobre las 22.15 horas en un establecimiento hostelero de Berriozar, donde al parecer suelen acudir habitualmente militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes.

En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay al menos tres militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal.

En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.

No hay detenidos por el momento ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.

Además de los heridos los agresores causaron diversos daños en la cristalera y en el mobiliario del local.

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