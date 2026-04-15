El investigado en el crimen de Abadín (Lugo) confiesa haber matado a Enrique Bolívar: le atropelló y ocultó el cadáver en el campo

El contexto Enrique Bolívar, de 82 años, desapareció hace dos años, en septiembre de 2023, a solo 200 metros de su casa. Al principio se pensó que pudo desorientarse, pero pronto cobró fuerza la hipótesis de que alguien podría estar detrás de su desaparición.

Enrique Bolívar, de 82 años, desapareció hace dos años en Abadín, Lugo. Un vecino ha confesado haberlo atropellado accidentalmente y dejado su cuerpo en el campo. Durante más de dos años, el responsable ocultó su implicación, pero las pruebas lo acorralaron y confesó. Según su relato, tras atropellar a Bolívar, lo metió en el maletero, le quitó la ropa y lo dejó bajo unos rastrojos. La familia siempre sospechó de él. Además, el coche del detenido fue hallado quemado, lo que sugiere que intentó borrar pruebas. La Guardia Civil sigue buscando el cadáver con perros y un georradar.

Enrique Bolívar, de 82 años, desaparecido hace dos años en Abadín, Lugo. Un vecino ha confesado este martes que fue él quien le mató: le atropelló sin querer y, después, dejó abandonado el cuerpo en el campo. Pero en ese lugar ya no hay rastro de nada. La Guardia Civil busca ahora el cadáver de Bolívar.

Durante más de dos años, este vecino ha ocultado ser el responsable de la desaparición de Bolívar. Y ni siquiera, durante la reconstrucción que la Guardia Civil ha hecho en el lugar, se ha mostrado nervioso; sin embargo, las pruebas le han acorralado y ha terminado confesándolo todo.

Según su versión, atropelló a Bolívar accidentalmente, se asustó y lo metió en el maletero. Además, le quitó la ropa y dejó el cuerpo debajo de unos rastrojos. La familia del octogenario siempre sospechó de él. "Teníamos claro que era él (...) Pero no sé cuál fue el motivo".

Además, los agentes han encontrado el coche del detenido totalmente quemado en una gasolinera abandonada. Seguramente, lo hizo para borrar pruebas: "Una persona con antecedentes penales, que quema un coche y vive a 500 metros de una persona desaparecida...", dice uno de los familiares de Bolívar, quien se le perdió la pista en septiembre de 2023, a solo 200 metros de su casa.

Al principio se pensó que pudo desorientarse, pero pronto cobró fuerza la hipótesis de que alguien podría estar detrás de su desaparición. Los agentes aún no han encontrado los restos, solo huesos de animales. A la búsqueda se van a sumar en las próximas horas varios perros y un georradar.

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