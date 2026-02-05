Detenidos cuatro ultras vinculados a Núcleo Nacional por hacer pintadas incitadoras de odio

Los detalles Según ha informado este jueves la Policía de la Generalitat, los detenidos son cuatro hombres de entre 20 y 24 años que realizaban pintadas de carácter islamófobo, contra los inmigrantes y partidos de izquierdas.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado en Sant Boi de Llobregat a cuatro jóvenes vinculados con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, acusados de un delito de odio por realizar y difundir pintadas contra el islam, inmigrantes y partidos de izquierdas. Los detenidos, de entre 20 y 24 años, actuaron en esta localidad desde junio de 2025 hasta principios de este año. Las pintadas, concentradas en el centro urbano, cerca de un oratorio islámico y locales de migrantes, se difundían en redes sociales, aumentando su impacto. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones policiales.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a cuatro jóvenes vinculados con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, como presuntos autores de un delito de odio, por hacer pintadas contra el islam, los inmigrantes y los partidos de izquierdas, y difundirlas después en las redes sociales. Según ha informado este jueves la Policía de la Generalitat, los detenidos son cuatro hombres de entre 20 y 24 años que actuaban en Sant Boi de Llobregat.

Se les acusa de haber realizado varias pintadas de carácter islamófobo, contra los inmigrantes y partidos de izquierdas que han aparecido en esta localidad barcelonesa desde junio de 2025 hasta inicios de este año. Las pintadas se realizaron de forma reiterada en diferentes puntos de Sant Boi de Llobregat, con una especial concentración en el centro urbano, cerca de un oratorio islámico de la localidad y de locales comerciales regentados por personas migrantes.

Además, las pintadas eran difundidas a través de las redes sociales, lo que aumentaba su impacto, su difusión y, por tanto, la alarma social que generaban. A raíz de las investigaciones policiales, se pudo identificar a los presuntos responsables de los hechos, que fueron detenidos el pasado día 28 de enero por agentes de la Comisaría General de Información.

Según precisan los Mossos en un comunicado, estas personas están relacionadas con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, y las pintadas que hacían incluían pegatinas de esta organización a modo de reivindicación. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en el marco de este caso. Los detenidos pasaron a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Boi de Llobregat.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.