El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido en la tarde de este lunes una reunión de coordinación de urgencia para dar respuesta a la situación en Ceuta, a donde cerca de 3.000 personas han llegado a nado desde Marruecos, miles de ellos menores de edad. Nunca antes habían llegado tantas personas en un solo día.

A este encuentro han asistido también, entre otros, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea; el director general de la Policía, Francisco Pardo; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio, Elena Garzón.

En esta reunión se ha acordado el refuerzo inmediato de los efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional en la zona. En concreto, se van a reforzar con cerca de 50 efectivos de la Guardia Civil los lugares más susceptibles de paso en Ceuta. La Policía Nacional, por su parte, va a incrementar en más de 150 agentes sus efectivos en Ceuta, entre miembros de las Unidades de Intervención Policial y personal específico de Científica y de Extranjería y Fronteras.

Todo con el objetivo de agilizar los trámites de devolución, en aplicación del acuerdo con Marruecos de 1992. Precisamente, en relación con esta llegada a Ceuta, cabe recordar que las autoridades españolas y marroquíes acordaron recientemente la devolución a Marruecos de los ciudadanos de ese país que accediesen a nado, en un procedimiento pactado por ambos Estados.

El PP carga contra la gestión del Gobierno

El PP no ha tardado en cargar contra la gestión de Marlaska y el Gobierno central frente a esta crisis. El líder del partido, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que garantice "de inmediato" la integridad de la frontera española en Ceuta: "Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"El Gobierno de España debe garantizar de inmediato la integridad de nuestras fronteras y coordinar con Marruecos la devolución de los inmigrantes a su país", ha demandado Casado, pero no ha sido la única persona crítica del partido con esta cuestión. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que el ministro del Interior "se ha convertido en el mejor aliado de las mafias que trafican con personas". "No hace nada con la crisis migratoria de Canarias y no piensa hacer nada en Ceuta", ha añadido.