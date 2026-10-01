Un informe de la Fiscalía de Massachusetts revela abusos de cientos de clérigos a 1.000 niños a lo largo de un siglo

Los detalles El documento, de 191 páginas, ha descubierto que los líderes eclesiásticos no hicieron nada ni ante las denuncias ni con las señales de alerta. En vez de notificar los casos a las autoridades, trasladaron a los sacerdotes sin explicar nada.

La Fiscalía de Massachusetts ha revelado que más de 270 clérigos católicos abusaron de aproximadamente 1.000 niños en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester a lo largo de un siglo. El informe de 191 páginas destaca que las autoridades eclesiásticas no actuaron ante las denuncias y trasladaron a los sacerdotes acusados sin explicar las razones. La investigación, iniciada en 2019, revisó más de 300.000 páginas de documentos y entrevistó a más de 100 personas. Aunque no se presentaron cargos debido a la prescripción de los delitos, se identificaron fallas en la respuesta a las denuncias y deficiencias en la protección de menores. Desde 2002, se han implementado reformas, pero aún persisten problemas como la falta de supervisión independiente.

La Fiscalía de Massachusetts ha realizado una investigación que ha revelado que más de 270 clérigos católicos han abusado de unos 1.000 niños a lo largo de un siglo en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester. Según apuntan, si bien otras investigaciones e informes públicos expusieron abusos generalizados y fallos institucionales, "es el primero comparable sobre lo ocurrido en estas tres diócesis".

"Lo que hemos descubierto es profundamente inquietante", indica el informe de 191 páginas en el que se ha descubierto que los líderes de estas diócesis no hicieron nada ante las denuncias ni con las señales de alerta y no notificaron nada a la Policía. En su lugar, trasladaron a los sacerdotes acusados sin explicar la razón y reintegraron a otros tras recibir tratamiento sin la supervisión adecuada.

La investigación dio comienzo en 2019 y, de acuerdo con la Fiscalía, se revisaron más de 300.000 páginas de documentos realizando además entrevistas a más de 100 personas. Entre ellas se encontraban supervivientes, sus defensores y abogados, miembros del clero, personal de la diócesis y expertos en derecho canónico y abuso infantil.

También han examinado cómo respondieron los líderes diocesanos cuando se presentaron las denuncias, si cumplieron con sus propias políticas y si los niños fueron protegidos adecuadamente.

El informe destaca que durante el tiempo en el que los delitos sucedían, en especial en las décadas de 1960 y 1970, los sacerdotes católicos gozaban de mucha confianza y respeto por parte de las familias de sus comunidades, algo que les facilitó el acceso a las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía no presentó cargo debido a la prescripción de los delitos y a que la mayoría de los casos sucedieron antes de las reformas legales de 2002, que tipificaron como delito la exposición de menores a situaciones de peligro por negligencia grave y obligaron a sacerdotes y otros miembros del clero a denunciar el abuso infantil.

Han detectado fallas y deficiencias en la respuesta

El informe expone que desde 2002 las diócesis investigadas han implementado reformas que han mejorado significativamente su respuesta ante los abusos y la notificación de los mismos, encontrando fallas como la ausencia de supervisión independiente o procedimientos eclesiásticos para responder a las denuncias de abuso.

Asimismo, señala que la falta de independencia y autoridad de las juntas de revisión encargadas de evaluar las denuncias constituye un obstáculo importante para la reforma y la mejora de las medidas de protección.

También detectó deficiencias, en diversos grados, en las tres diócesis en áreas "fundamentales" para la protección de menores, como la capacitación, la investigación de denuncias, el mantenimiento de registros y las auditorías.

"Esta investigación no buscaba demonizar una fe o una iglesia. Se trataba de buscar justicia, un valor y una promesa", ha expuesto Andrea Campbell, fiscal general del estado norteamericano.

Según Campbell, los abusos han continuado después de 2002, al citar los casos de dos sacerdotes de una iglesia en Springfield que a principios de este mes fueron suspendidos tras recibirse denuncias por separado de conducta inapropiada.

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