Rompiendo ventanillas y a tiros: nuevo capítulo de violencia desmedida de la policía antimigratoria de Trump

La otra cara Por su parte, los agentes del ICE justificaron los disparos asegurando que el conductor trató de atropellarlos, para después darse a la huida.

Les exigen bajar del coche y ante la negativa les rompen la ventanilla. Se trata de la policía migratoria de Estados Unidos (EEUU) intentando detener a un grupo de hombres en el estado de California. De hecho, llegaron incluso a tirotear el vehículo en su huida. En definitiva, otro violento intento de detención que se está convirtiendo en el país de Donald Trump.

Tal y como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, unos agentes del ICE revientan las ventanillas de un coche. Entonces, golpean en la cabeza al conductor y cuando huyen asustados disparan hasta tres veces contra los tres hombres que viajan en el coche y que tratan de colaborar con los agentes.

Y es que se puede escuchar como le preguntan: "¿Qué queréis? ¿Qué queréis, una identificación?". Interrogantes que, en cambio, no reciben respuesta. En su lugar, los tres hombres son atacados violentamente por los agentes. "Estaba pensando que las balas entrarían por la ventana trasera y nos alcanzarían", lamenta uno de ellos, el cual lleva más de dos décadas años trabajando en el país.

Por su parte, los agentes del ICE justificaron los disparos asegurando que el conductor trató de atropellarlos, para después darse a la huida. Algo que, sin embargo, no se ve reflejado en las imágenes.

Como si fuera poco, además, los agentes del ICE irrumpen en su casa más tarde, enfrentándose también con los vecinos. Así termina otro nuevo capítulo de violencia de los agentes del ICE que convierte el miedo en el día a día de los migrantes en un EEUU al más puro estilo 'trumpista'.