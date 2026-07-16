Una pelea multitudinaria tras la agresión a un perro acaba con una carretera cortada en Badalona

Los vecinos del barrio de San Roque, en Badalona, han ocupado una carretera durante una hora para denunciar inseguridad y enfrentamientos con los desalojados de un instituto cercano. El último: una batalla campal tras recriminar a un hombre que estaba pegando a su perro.

En Badalona se han vivido momentos de tensión tras el desalojo de un grupo de personas de un instituto en diciembre de 2025. Muchos se trasladaron al barrio de San Roque, donde han surgido conflictos con los vecinos. Recientemente, una pelea multitudinaria se desató cuando un hombre fue sorprendido maltratando a un perro, lo que provocó que los vecinos cortaran la carretera 31 en protesta por la inseguridad. Aunque la situación se ha calmado, la Guardia Urbana sigue presente en el área. El perro fue rescatado y el agresor identificado, enfrentándose a un posible delito de maltrato animal.

En Badalona se han vivido horas de caos. Tal y como contamos en MVT, un grupo de personas fue desalojado de un instituto en esta localidad catalana en diciembre de 2025. Tras ello, muchos de ellos se fueron a vivir al barrio de San Roque, donde se han producido algunos choques con los vecinos. El último: una pelea multitudinaria que ha acabado hasta con el corte de una carretera.

Todo empezó porque un hombre estaba maltratando a un perro y acabó con la carretera 31, al paso por Badalona, absolutamente cortada por los vecinos durante más de una hora. Los vecinos vieron cómo le daba una paliza tremenda al perro y se enfrentaron, generando una gran pelea entre vecinos y esas personas.

Al acabar el enfrentamiento, los vecinos del barrio de San Roque decidieron mostrar su hartazgo. Durante una hora ocuparon la carretera, la cortaron y crearon largas retenciones para que todo el mundo se entere de que denuncian situaciones de inseguridad.

Ahora, los ánimos están más calmados; aunque, según ha podido saber laSexta, a lo largo de la mañana de este jueves todavía había presencia en la calle de agentes de la Guardia Urbana.

Además, el perro agredido ha sido rescatado de su presunto dueño y llevado a una entidad protectora. Gracias a las grabaciones de lo sucedido, ya han identificado al presunto responsable. Se ha levantado acta y se enfrenta a un posible delito de maltrato animal.

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