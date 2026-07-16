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Suceso en Barcelona

Una pelea multitudinaria tras la agresión a un perro acaba con una carretera cortada en Badalona

Los vecinos del barrio de San Roque, en Badalona, han ocupado una carretera durante una hora para denunciar inseguridad y enfrentamientos con los desalojados de un instituto cercano. El último: una batalla campal tras recriminar a un hombre que estaba pegando a su perro.

Una pelea multitudinaria tras la agresión a un perro acaba con una carretera cortada en Badalona
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En Badalona se han vivido horas de caos. Tal y como contamos en MVT, un grupo de personas fue desalojado de un instituto en esta localidad catalana en diciembre de 2025. Tras ello, muchos de ellos se fueron a vivir al barrio de San Roque, donde se han producido algunos choques con los vecinos. El último: una pelea multitudinaria que ha acabado hasta con el corte de una carretera.

Todo empezó porque un hombre estaba maltratando a un perro y acabó con la carretera 31, al paso por Badalona, absolutamente cortada por los vecinos durante más de una hora. Los vecinos vieron cómo le daba una paliza tremenda al perro y se enfrentaron, generando una gran pelea entre vecinos y esas personas.

Al acabar el enfrentamiento, los vecinos del barrio de San Roque decidieron mostrar su hartazgo. Durante una hora ocuparon la carretera, la cortaron y crearon largas retenciones para que todo el mundo se entere de que denuncian situaciones de inseguridad.

Ahora, los ánimos están más calmados; aunque, según ha podido saber laSexta, a lo largo de la mañana de este jueves todavía había presencia en la calle de agentes de la Guardia Urbana.

Además, el perro agredido ha sido rescatado de su presunto dueño y llevado a una entidad protectora. Gracias a las grabaciones de lo sucedido, ya han identificado al presunto responsable. Se ha levantado acta y se enfrenta a un posible delito de maltrato animal.

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