De Canadá a Valencia para salvar sus vidas: así ha sido el viaje de las belugas Jelly Bean y Cleopatra

El contexto Los animales vivían en un parque de Canadá que cerró sus puertas y ante la falta de un destino para ellos, iban a ser sacrificados mediante eutanasia. Finalmente, el Oceanogràfic se ofreció a acogerlos.

Jelly Bean y Cleopatra, dos ballenas beluga, han sido trasladadas al Oceanogràfic de Valencia junto a cuatro delfines hembra en una operación internacional para salvar sus vidas tras el cierre de un zoológico en Canadá. Originalmente, estaba previsto que los seis animales fueran sacrificados mediante eutanasia debido a la falta de un destino. El Oceanogràfic se ofreció a acogerlos, iniciando un complejo traslado que incluyó vuelos transatlánticos y la coordinación de equipos internacionales. Ahora, las belugas y los delfines se encuentran en áreas no visibles al público para facilitar su adaptación. La operación ha sido un esfuerzo conjunto que priorizó el bienestar animal.

No ha sido una mudanza fácil, pero Jelly Bean y Cleopatra ya están en Valencia. Las dos ballenas beluga han llegado al Oceanogràfic junto a cuatro delfines hembra en una compleja operación internacional que ha durado más de un mes y que tenía un único objetivo: salvarles la vida.

Los seis animales vivían en un parque zoológico de Canadá que cerró sus puertas. Ante la falta de un destino para ellos, estaba previsto que fueran sacrificados mediante eutanasia. Finalmente, el Oceanogràfic de Valencia se ofreció a acogerlos y puso en marcha un traslado que ha requerido varios vuelos y una enorme coordinación entre equipos de distintos países.

Desde este jueves, las dos belugas ya nadan en las aguas del Oceanogràfic. "Estamos súper agradecidos a todo el equipo que ha hecho responsable el movimiento de los animales para aquí en Valencia", explica Jeffrey Marder, el embajador de Canadá en España.

El último tramo del viaje comenzó en Toronto, desde donde los animales cruzaron el Atlántico a bordo de un avión completamente equipado para garantizar su seguridad. Camillas diseñadas a medida y módulos especiales llenos de agua permitieron trasladarlos durante el vuelo. As, la operación estuvo acompañada en todo momento por especialistas y veterinarios, que monitorizaron el estado de salud de los animales durante el trayecto.

Un traslado de gran complejidad internacional que convierte al Oceanogràfic en el único acuario europeo que forma parte del rescate de estas especies. "Lo importante para Canadá siempre ha sido el bienestar de los animales y también lo ha sido para Valencia", señala también el embajador. Y es que el objetivo principal era precisamente evitar un destino trágico para estos animales. **Jelly Bean y Cleopatra iban a ser sometidas a eutanasia** después del cierre del parque canadiense en el que vivían.

Pero las dos belugas no han viajado solas y es que cuatro delfines hembra también han sido rescatadas y forman parte de este traslado. Por su parte, el Oceanogràfic no tiene ninguna prisa por incorporarlos a las actividades habituales del centro y de hecho, permanecerán inicialmente en áreas no visibles para el público, una medida pensada para facilitar su adaptación a su nuevo entorno y permitir que se recuperen después de un viaje de semejante complejidad.

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