Rocía con gas pimienta a varias personas para robarles en la Tomatina de Buñol: hay cuatro afectados

Un hombre habría aprovechado esta multitudinaria fiesta para sustraer objetos personales de los asistentes. Para distraerles, utilizaba esta arma de defensa personal. Se han producido varias denuncias por este hecho.

Este miércoles se celebraba en Buñol una de sus citas más destacadas: su popular Tomatina. En esta fiesta, se lleva a cabo una especie de batalla por las calles del municipio en la que la gente se lanza tomates. Pero, uno de sus asistentes ha aprovechado este evento para apropiarse de lo que no es suyo.

Como cuenta Marina Valdés, un hombre se ha dedicado a rociar gas pimienta a la gente. Varias de esas personas han tenido que ser atendidas tras ese ataque. José Luis Torá explica que, al lanzar este gas, lo que buscaba era robar a las personas a las que rociaba.

"Cuatro personas, al menos, podrían haber sido atendidas, pero, quizá, el número de personas a las que intentó distraer para sustraer objetos personales sea mayor", indica el periodista. Torá indica que se han producido varias denuncias "porque estas personas denunciaron después de darse cuenta de que algo les faltaba".

Juan Manuel Medina indica que va a ser complicado poder identificar al ladrón, pero, como advierte, lo que ha ocurrido se podría calificar como "un robo con violencia". "El gas pimienta no deja de ser un arma", señala.

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