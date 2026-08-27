La Guardia Civil cierra una residencia canina en Madrid por maltrato animal: nueve perros han tenido que ser hospitalizados

La Guardia Civil entraba y clausuraba una residencia canina en Madrid tras constatar el mal estado de los animales que estaban allí. De los 47 perros, uno había muerto y otros nueve se encontraban en mal estado por lesiones y parásitos.

En Madrid la Guardia Civil ha clausurado una residencia canina y sus dos propietarios están siendo investigados por un delito de maltrato animal.

Tras la entrada de las autoridades en el recinto, hubo que atender a 47 perros, de los cuales uno estaba muerto. Del resto, nueve canes tuvieron que ser hospitalizados de manera inmediata por su mal estado, con parásitos y lesiones.

La colaboración ciudadana ha sido crucial una vez más, ya que fueron las denuncias de los vecinos las que permitieron a las autoridades entrar y cerrar este centro.

El abogado Juan Manuel Medina explica que en España "el maltrato animal sale muy barato". En casos en los que el animal requiere de tratamiento veterinario, el maltratador podría enfrentarse a penas de hasta 18 meses de prisión.

Sin embargo, apunta, "al no llegar a más de dos años de prisión, ni siquiera se puede plantear una prisión preventiva y generalmente quedan sustituidas por multa". En el caso de la residencia canina, lleva aparejado la inhabilitación para poder trabajar con animales.

En su opinión "habría que endurecer las penas para este tipo de delitos" y, por otro lado, legislar más porque "no todo el mundo puede tener un animal a su cargo".

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