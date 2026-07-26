"Un auténtico infierno" y "una llamarada roja": el impactante relato de un vecino de la Vall d'Uixó tras desatarse el incendio

Los detalles Francisco ha contado a laSexta que él se encontraba en casa cuando saltaron las llamas a la carretera: "Tuve picor de ojos y dificultad para respirar".

El incendio en la Vall d'Uixó, Castellón, ha dejado a los vecinos en estado de alerta. Las llamas y el humo han creado una situación crítica, obligando a muchos a evacuar sin previo aviso. Francisco, uno de los afectados, describe el caos vivido con llamas altísimas y chispas cruzando la carretera, causando irritación en los ojos y dificultad para respirar. La rápida propagación del fuego obligó a los residentes a huir con lo esencial. La situación generó nerviosismo, con coches en fila mientras las personas evacuaban. Francisco destaca la falta de notificaciones oficiales y la incertidumbre sobre el confinamiento.

Un auténtico infierno. Llamas altísimas, tanto humo que ni se veía. Es lo que muchos vecinos de la Vall d'Uixó, una de las zonas más afectadas por el incendio que golpea Castellón, vieron con sus propios ojos. Muchos de ellos estaban confinados cuando las llamas saltaron, como Francisco.

"Realmente era impactante. Todo era una llamarada roja, un frente bastante amplio y mientras saltaban las chispas ya hacia este lado de la carretera. Tuve picor de ojos y dificultad para respirar. Entonces llegó un momento en el que, sin decirnos nada, tomamos la decisión de irnos hacia casa y preparar lo más básico para evacuar", cuenta a laSexta.

Asimismo, sostiene que todo pasó rápidamente y que en ocho, el fuego bajó desde el monte: "Fue coger cuatro cosas imprescindibles y salimos de aquí. Nadie nos dijo nada ni nos previno de nada. Nada más que por voluntad propia de ver la situación tan horrorosa que se estaba planteando".

"La gente estaba nerviosa. De hecho, cuando salimos había tres o cuatro coches que nos pusimos en cola mientras la gente cogía mochilas, bolsas y todos iban hacia el centro o hacia las playas. Ya había una lengua que atravesaba la carretera. De hecho, ha llegado a quemar una parte de la parte de enfrente de la carretera", añade.

De esta manera, una parte del pulmón de la provincia de Castellón era arrasada: "Uno se siente triste, desolado, porque ya nos pasó hace unos 12 años a la inversa". "Fue todo terrorífico. A partir de las 30:00 o 21:00 fue cuando empezó todo a cogerse la lengua y ya era esperpéntico", explica.

Además, Francisco ha contado que durante estos días tenía que ir a trabajar, pero que la localidad sigue confinada y que no ha recibido ninguna notificación para saber si puede quedarse en casa o le piden desplazarse: "En este caso estamos en emergencia nacional. Entonces habrá que actuar como dice la emergencia nacional, quedarnos confinados y quedarnos en casa. Eso es lo que planteo yo".

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