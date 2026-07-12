Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel) provoca desalojos preventivos y moviliza a la UME

Los detalles El Ejecutivo aragonés ha activado el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales y más de 100 efectivos trabajan en la contención del fuego.

El Gobierno de Aragón ha activado el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales debido a un incendio en Peñarroya de Tastavins, afectando entre 300 y 350 hectáreas. Más de 100 efectivos trabajan en la contención, con especial atención al flanco derecho para evitar que el fuego se extienda a los Puertos de Beceite. Se han desalojado a personas del Hotel Torre del Marqués y varias masías, mientras se han enviado alertas a municipios cercanos. La carretera A-1414 está cerrada y se han desplegado brigadas, helicópteros y la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la extinción. Se espera que el viento disminuya durante la noche, permitiendo avanzar en la estabilización del incendio.

El Gobierno de Aragón ha activado este domingo el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) por el incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en Peñarroya de Tastavins, en la Comarca del Matarraña, donde más de 100 efectivos trabajan en su contención. Según las primeras estimaciones, las llamas han afectado a entre 300 y 350 hectáreas de superficie.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha analizado este domingo la evolución del incendio, que por el momento se encuentra activo.

Ahora, los trabajos se centran en consolidar el perímetro y en evitar que se abra en el flanco derecho. "Ahora mismo, la máxima preocupación se centra en el flanco derecho, para evitar que el fuego salte un arroyo y alcance los Puertos de Beceite", ha señalado Bermúdez de Castro.

El Puesto de Mando Avanzado se ha establecido en el Santuario Virgen de la Fuente, en Peñarroya de Tastavins, para coordinar todas las operaciones sobre el terreno. Bermúdez de Castro ha expresado al respecto que se trata de "un incendio muy complejo, en una zona de un altísimo valor ecológico y con una orografía escarpada que dificulta enormemente el acceso de los operativos". Asimismo, ha recordado que la zona "estaba en Alerta Rojo Plus" y ha destacado que lo que más les preocupa son "las fuertes rachas de viento del sur".

Desalojos preventivos

Como medida preventiva, se ha desalojado a una veintena de personas del Hotel Torre del Marqués, que han sido reubicados en el Hotel Ciudad de Alcañiz, así como a varias masías de la zona en coordinación con los Ayuntamientos y el Centro de Emergencias 112.

En esta línea de prevención, y teniendo en cuenta el alto turismo de la zona, con una destacada presencia extranjera, se ha enviado un mensaje ES-Alert en español y en inglés a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo, con el fin de recomendar a la población que permanezca en un lugar seguro, que se proteja del humo y siga en todo momento las indicaciones del personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil. Además, se ha cortado al tráfico la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo.

La UME se moviliza

Por parte del operativo INFOAR se han desplazado cuatro brigadas helitransportadas, 18 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozers. Además, se encuentran presentes siete dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Teruel y la UME también ha informado en su perfil de X de que el Cuarto Batallón de Intervención iniciaba el desplazamiento para "colaborar en las misiones de extinción del incendio forestal".

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico mantiene desplegada la BRIF Daroca y medios aéreos. Además, está prevista la llegada de medios aéreos y vehículos terrestres del Gobierno de la Comunidad Valenciana. En total, más de 100 efectivos se encuentran trabajando en la contención.

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