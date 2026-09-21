Incendian dos viviendas de familiares de los detenidos por el tiroteo mortal de Alzira

Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira (Valencia)

Los detalles Ambas viviendas estaban habitadas por familiares de los cuatro detenidos, todos ellos de la misma familia, en relación con el tiroteo entre dos clanes de este domingo.

Dos viviendas de Alzira (Valencia) en las que residen familiares de las cuatro personas detenidas por el tiroteo mortal que se produjo este domingo han sido incendiadas este lunes en el extrarradio de este municipio, según han confirmado fuentes policiales y municipales a la agencia EFE.

En los incendios, uno de los cuales ha afectado a una caseta prefabricada, no se han producido daños personales, si bien en el interior de una de ellas había un caballo, que ha muerto, han indicado las mismas fuentes.

Ambas viviendas estaban habitadas por familiares de los cuatro detenidos, todos ellos de la misma familia, en relación con el tiroteo entre dos clanes ocurrido en la madrugada de este domingo, que se saldó con una persona muerta y otras tres heridas de bala.

Tres de los cuatro detenidos resultaron heridos, uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente y su vida no corre peligro, y los otros dos fueron dados de alta.

Los hechos se produjeron alrededor de las 4:00 horas en el barrio de l'Alquerieta en Alzira cuando, por circunstancias no precisadas, los miembros de dos familias iniciaron un tiroteo en el que falleció un hombre de 56 años.

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