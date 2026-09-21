Detenido en Ceuta un menor que lanzó un ladrillo a una mujer con un bebé en brazos durante un conflicto vecinal

Dos hombres estaban construyendo un muro ilegal tapando la ventana de la mujer. Ella comenzó a derribar el muro y el menor respondió cogiendo los ladrillos y tirándolos contra la ventana.

Un conflicto vecinal en Ceuta ha acabado con la detención de un menor de edad en El Príncipe después de que lanzara varios ladrillos contra su vecina, una mujer que tenía un bebé en brazos y que se estaba quejando de una obra ilegal que estaban realizando y que tapaba su ventana.

Pese a que el conflicto vecinal viene de lejos, este altercado comenzó cuando dos hombres comenzaron a construir lo que parece una vivienda ilegal en El Príncipe, en Ceuta.

Su construcción implica levantar un muro junto a una casa y, por ende, tapan la ventana de la vivienda contigua. Es entonces cuando la dueña de esa casa se asoma y se da cuenta de lo que están haciendo.

Acto seguido aparece en la ventana en cuestión con un bebé en brazos y, muy enfadada, comienza a retirar los ladrillos que estaban colocando. Ante la situación, uno de los jóvenes que estaba construyendo el muro coge los ladrillos y los lanza contra la ventana, llegando a atravesar el cristal.

Ella, aterrorizada, comienza a gritar mientras el chico continúa lanzando ladrillos contra ella y provocando importantes daños en el interior. Pero no solo fueron daños materiales, sino que la mujer acabó en el hospital con importantes heridas en el rostro y la espalda. Eso sí, el bebé salió ileso del incidente.

La Policía Nacional ha detenido al autor de los ladrillazos, que era menor de edad.

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