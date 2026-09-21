Ahora

Exclusiva laSexta

Una AK-47 de aire comprimido, pistolas de balines o cuchillos: las armas de la patrulla de encauchados que "actúan" contra los migrantes en Ceuta

Los detalles laSexta ha conseguido hablar con algunos de los 20 jóvenes que forman esta patrulla de justicieros que no han dudado en enseñar las armas con las que actúan. También usan porras extensibles o gasolina.

exclusiva-3-armas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este lunes, laSexta ha conseguido demostrar un secreto a voces en Ceuta: la existencia de una veintena de jóvenes que, encapuchados y armados, despliegan la violencia mientras actúan como una patrulla de justicieros. Porque atacan y golpean a los migrantes que, en su opinión, van a delinquir o ser mala gente. Luego ya, si eso, llaman a la Policía. Pero primero usan sus puños y armas, que no son pocas.

Hemos podido verlas, porque ellos mismos nos las han enseñado. Así, este grupo sale por la noche a la caza del migrante problemático en Ceuta, a los que definen como "morralla". Porque, tal y cómo ha contado uno de los a laSexta, llevan actuando desde el día dos de agosto y ya ha hecho entre 20 y 30 "intervenciones". Así lo llaman.

"Hemos tenido que salir con palos, con piedras... todo lo que te pueda defender, te sirve, como un bolígrafo", han asegurado mientras denuncian que los migrantes, "ellos, también llevan sus cosas".

Pero también llevan réplicas de armas reales, pero que funcionan con aire comprimido y balines. "Una AK-47 Kaláshnikov, como les gusta. Como no tienen tiro en Marruecos, pues les vamos a dar tiro de verdad", ha dicho otro de estos patrulleros mientras acciona su arma.

Sin olvidar las porras extensibles, "que es lo que más les gusta a ellos", y las pistolas de balines, de "perdigones de metal". Porque, según se han justificado: "Tampoco es como para darle un tiro y que vengan a por nosotros".

Todo para mantener y proteger lo que es suyo, lo que no hace el resto, que es defender su ciudad. Así se justifican.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación
  2. El doctor Martos advirtió hasta en dos ocasiones a la dirección del Ramón y Cajal de la manipulación de las listas de espera y no actuaron
  3. Julia Ferreras, la diputada que fue atacada en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí, desde dentro se escuchaba solo 'os vamos a matar"
  4. El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre y da al expresidente tres días para presentar documentación de las joyas
  5. 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' demandan a Trump por prohibirles el acceso a la Casa Blanca
  6. Mazón mantiene su silencio sobre su gestión de la DANA en el Congreso: "Los tribunales ya se han pronunciado"