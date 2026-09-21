Una AK-47 de aire comprimido, pistolas de balines o cuchillos: las armas de la patrulla de encauchados que "actúan" contra los migrantes en Ceuta

Los detalles laSexta ha conseguido hablar con algunos de los 20 jóvenes que forman esta patrulla de justicieros que no han dudado en enseñar las armas con las que actúan. También usan porras extensibles o gasolina.

Este lunes, laSexta ha revelado la existencia de un grupo de jóvenes en Ceuta que, encapuchados y armados, actúan como patrullas justicieras, atacando a migrantes que consideran problemáticos. Este grupo, que lleva operando desde el 2 de agosto, ha realizado entre 20 y 30 "intervenciones", utilizando palos, piedras y réplicas de armas reales. Entre su arsenal cuentan con pistolas de balines y porras extensibles, justificando su uso como defensa de su ciudad. Los patrulleros aseguran que actúan porque, según ellos, los migrantes también están armados y representan una amenaza para su comunidad.

Este lunes, laSexta ha conseguido demostrar un secreto a voces en Ceuta: la existencia de una veintena de jóvenes que, encapuchados y armados, despliegan la violencia mientras actúan como una patrulla de justicieros. Porque atacan y golpean a los migrantes que, en su opinión, van a delinquir o ser mala gente. Luego ya, si eso, llaman a la Policía. Pero primero usan sus puños y armas, que no son pocas.

Hemos podido verlas, porque ellos mismos nos las han enseñado. Así, este grupo sale por la noche a la caza del migrante problemático en Ceuta, a los que definen como "morralla". Porque, tal y cómo ha contado uno de los a laSexta, llevan actuando desde el día dos de agosto y ya ha hecho entre 20 y 30 "intervenciones". Así lo llaman.

"Hemos tenido que salir con palos, con piedras... todo lo que te pueda defender, te sirve, como un bolígrafo", han asegurado mientras denuncian que los migrantes, "ellos, también llevan sus cosas".

Pero también llevan réplicas de armas reales, pero que funcionan con aire comprimido y balines. "Una AK-47 Kaláshnikov, como les gusta. Como no tienen tiro en Marruecos, pues les vamos a dar tiro de verdad", ha dicho otro de estos patrulleros mientras acciona su arma.

Sin olvidar las porras extensibles, "que es lo que más les gusta a ellos", y las pistolas de balines, de "perdigones de metal". Porque, según se han justificado: "Tampoco es como para darle un tiro y que vengan a por nosotros".

Todo para mantener y proteger lo que es suyo, lo que no hace el resto, que es defender su ciudad. Así se justifican.

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