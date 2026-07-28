El alcalde del municipio desalojado de Valdemaqueda destaca el enorme despliegue para combatir el incendio: "No he visto esto nunca"

Ricardo Meneses ha señalado que una de las prioridades pasa por conseguir que el fuego "no salte a la M-539, que es la carretera crítica para que el incendio no suba dirección El Escorial".

Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda, ha reconocido en Al Rojo Vivo que están "preocupados" por el fuego, pero a la vez "optimistas" a pesar de que su municipio fuera desalojado este lunes. "La población está bastante bien ubicada y el trato de los municipios está haciendo excepcional con las evacuaciones", ha expresado el regidor.

Así, Meneses ha explicado que los vecinos fueron evacuados porque "el viento rolaba sur", por lo que el humo se les "metía en el municipio". "Delegación del Gobierno está siendo bastante prudente y ha adelantado bastante la evacuación de municipios", ha manifestado, tras lo que ha indicado que "hay parte de los vecinos en Boadilla del Monte, unos 120 o140 y otra parte en Collado Villalba".

En lo referente a las previsiones, el alcalde de Valdemaqueda, ha reconocido que "son optimistas". "Nosotros estuvimos en el incendio hasta las 1.30 horas y vimos un despliegue como nunca. Nosotros somos de monte, sabemos de incendios y yo no he visto nunca esto", ha destacado, al tiempo que ha subrayado que "la colaboración con UME, Bomberos de Madrid y otras comunidades ha sido tremenda".

En este sentido, Ricardo Meneses ha explicado que "hicieron un frente con bulldozer" y han hecho "cortafuegos para que el fuego no salte la carretera en el kilómetro M-539, que es la crítica para que el incendio no suba dirección El Escorial". "La verdad es que somos optimistas, pero es verdad que esto es como un gato, que duerme de noche y vive de día, y cuando suben las temperaturas, esto se reanima", ha declarado el alcalde, quien ha concluido afirmando que las condiciones "son muy adversas", pero aún así son "positivos". "Si atacamos en estas horas y rematamos, creo que seremos capaces de que el incendio no salte a esa carretera que es crítica" ha insistido.

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