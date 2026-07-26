El impactante vídeo de un vecino del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón): "Estamos otra vez jodidos"

El contextoLa situación de emergencia nacional por los incendios que golpean España deja miles de evacuados. En La Vall d'Uixó, en Castellón, un vecino grabó el avance del fuego y describió la angustia y la impotencia con la que contemplaban los allí presentes el panorama.

La situación de los incendios en España es crítica, con varios focos activos y miles de evacuados. En La Vall d'Uixó, Castellón, un incendio especialmente preocupante ha superado los 40 kilómetros de frente, obligando a desalojar a más de 16.000 personas. En Sumet, un vecino mostró en un vídeo la magnitud del fuego y la desolación de quienes veían cómo las llamas devoraban el monte y amenazaban sus hogares. A pesar de los esfuerzos de la UME, el viento aviva el fuego, dificultando su control. La situación es desesperante, con el humo cubriendo el área y el temor constante de que el fuego alcance zonas residenciales.

La situación de los incendios mantiene en vilo a buena parte de España, con varios grandes fuegos activos y miles de personas obligadas a abandonar sus casas.

En La Vall d'Uixó (Castellón), se encuentra uno de los que más preocupan en estos momentos. El frente del incendio ya supera los 40 kilómetros. Durante la última noche se ordenó el desalojo de varias localidades de la zona y ya hay más de 16.000 personas evacuadas.

En la zona de Sumet, uno de los vecinos afectados mostró en un vídeo, del que se hace eco laSexta Noticias, la magnitud del incendio y la desolación con la que vivieron quienes contemplaban cómo el fuego devoraba el monte y se acercaba peligrosamente a sus viviendas.

"Estamos otra vez jodidos por el tema del aire", decía mientras grababa el avance de las llamas, que en ese momento acababan de reavivarse por la fuerza del viento y seguían arrasando con todo a gran velocidad.

"No hay suficientes operativos para detener el fuego", denunciaba el hombre antes de mostrar el dispositivo desplegado en la zona. "Hay agentes de la UME aquí esperando a que salte alguna chispa", explicaba.

Su principal temor era que las llamas lograran superar la franja de la carretera desde la que estaba grabando y alcanzaran la zona residencial. "No se puede respirar aquí. Esto es un desastre absoluto", lamentaba mientras el humo cubría por completo el entorno.

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