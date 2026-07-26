Mario Viciosa lo explica
Qué son los incendios de sexta generación en los que pueden devenir los fuegos de Madrid y Ávila y la regla del 30-30-30 que los hace terribles
¿Por qué es importante? La "coctelera fatal" de estos incendios pasa por unas temperaturas que superan los 30 grados, una humedad relativa del aire inferior al 30% y rachas de viento de más de 30 kilómetros por hora.
Los fuegos que sacuden Madrid y Ávila pueden devenir en incendios de sexta generación, lo que significa que crean sus propias condiciones meteorológicas, su propia meteorología, lo que los hace más imprevisibles y peligrosos.
Además, estos fuegos cumplen la regla conocida como 30-30-30, lo que los hace aún más terribles. Y es que son incendios que se dan en condiciones de más de 30 grados de temperatura, menos de un 30% de humedad relativa del aire y rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.
En concreto, en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, se ha llegado a una humedad relativa del aire por debajo del 20%, y las rachas de viento han estado muy por encima de los 30 kilómetros por hora tanto en Almería, como Madrid y Ávila, donde se ha llegado hasta los 60.
De esta forma, la "coctelera fatal", tal y como ha subrayado el periodista de laSexta Mario Viciosa, para por una "temperatura, humedad y velocidad del viento" que cumplan la fórmula del 30-30-30. "Son incendios que generan su propia meteorología, que amplifican aún más todos los fenómenos meteorológicos contra los que tenemos que luchar y contra los que muchas veces las personas que luchan en primera línea frente a ellos no tienen nada que hacer. Se llaman incendios, a veces, inextinguibles", ha subrayado Viciosa en Al Rojo Vivo.
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