"La vegetación es más inflamable": Iván Pérez, agente medioambiental, apunta al "cambio climático" por los devastadores megaincendios

¿Qué ha dicho? El divulgador de 'Savia Nova' y exbombero afirma que la lucha contra el fuego "ha cambiado por completo" con unos incendios de sexta generación que "alcanzan condiciones fuera de capacidad de extinción".

En 2026, los incendios en España han alcanzado cifras alarmantes, quemando seis veces más hectáreas que en 2025. Estos "megaincendios", también conocidos como incendios de sexta generación, presentan condiciones extremas que dificultan su extinción. Iván Pérez, agente ambiental, señala que estos incendios son consecuencia de cambios socioeconómicos y del cambio climático, que ha incrementado la inflamabilidad de la vegetación. Propone asumir el problema, formar en autoprotección y evitar acuerdos que reduzcan la actividad agrícola local. Además, destaca la importancia de preparar entornos y organizar adecuadamente las evacuaciones para minimizar los riesgos.

Lo mismo que en 2025 pero multiplicado por seis. Casi nada. Son las hectáreas que se han quemado en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de un 2026 en el que los incendios no han dejado de calcinar y de quemar España. Con llamas que, en ocasiones, son imposibles de apagar. Que hacen que miles de personas tengan que dejar sus casas y sus vidas atrás y confiar en que, cuando puedan regresar, todo estará cómo estaba antes de la llegada del fuego.

No en vano son más de 115.000 los afectados tan solo por los incendios de Ávila, de la Comunidad de Madrid y de La Vall d'Uxiò. Afectados que están lejos de sus hogares. Que están confinados en sus municipios mientras ven cada vez más cerca las llamas. Ante esto, Iván Pérez, agente ambiental, divulgador de 'Savia Nova' y exbombero, confirma que la forma de enfrentarse al fuego ha "cambiado por completo".

Todo, por los "megaincendios": "Se les llama también incendios de sexta generación. Alcanzan condiciones fuera de capacidad de extinción".

"Es importante conocer todas las generaciones anteriores. Vienen por un cambio socioeconómico que hace que el terreno o espacios naturales que ocupaban ganadores o agricultores cambien. Ahora importamos esa materia prima", ha explicado.

Y luego, la emergencia climática: "Ha aumentado la velocidad de propagación y también la demografía. Y estos incendios se dan porque hay un cambio global, un cambio climático que hace que la vegetación sea más inflamable".

En ese sentido, apunta a qué es lo que habría que hacer: "Por orden de prioridad, en primer lugar tenemos que asumir el problema que hay y dar formación de autoprotección. Informar a la gente sobre cómo comportarse para preparar su entorno más próximo. Luego, rebobinar para entender qué pasó y en qué momento cambió todo".

"No puede ser que se firmen acuerdos con Mercosur que hará que se importen más carne y productos del extranjero, por lo que habrá menos ganaderos y agricultores. El problema se agrava", insiste.

Porque ve fundamental tener "entornos preparados y limpios sin acumulación de leña ni de vegetación". Además, llama a "evitar evacuaciones que no estén bien organizadas por los servicios públicos": "Quedarse en casa a veces es el lugar más seguro".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido