Desalojan las poblaciones de Vilavella y Artana por el incendio de Vall d'Uixò (Castellón)

¿Qué está pasando? Las llamas se han producido en varios focos casi al mismo tiempo y aparecían una vez se iban extinguiendo. Además, se ha desalojado "de manera preventiva" las zonas norte y este "próximas al fuego".

El incendio en La Vall d'Uixò, Castellón, continúa avanzando con una evolución negativa, lo que ha llevado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana. Se ha emitido un Es-Alert para confinar preventivamente los municipios de La Vall d'Uixò, Artana y Vilavella por seguridad. La Policía Local ha desalojado zonas norte y este cercanas al fuego, incluyendo casas aisladas y urbanizaciones. Siete medios aéreos y numerosos terrestres trabajan en la extinción, mientras que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, supervisa la situación. El incendio, iniciado en varios focos, podría ser provocado.

Las autoridades están procediendo al desalojo de los municipios castellonenses de Vilavella, de unos 3.000 habitantes, y Artana, de unos 2.000, como medida preventiva debido a la cercanía y evolución del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixò.

Tanto la población de Vilavella como las de Artana y de la propia Vall d'Uixò permanecían confinadas desde que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat les enviara un Es-Alert a tal efecto a causa del incendio declarado en el término municipal de La Vall d'Uixò, donde también se está procediendo al desalojo preventivo de algunas viviendas rústicas.

El incendio declarado la mañana de este sábado en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado a EFE fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado. El fuego presenta una evolución negativa y se desplaza hacia el norte, hacia las localidades de la Vilavella y Artana, cuya población se está desalojando.

El primer conato se ha producido sobre las 09.30 horas en una zona urbana cercana a un colegio de la Vall d'Uixò, y una vez los bomberos han logrado apagarlo, se ha iniciado otro a unos 200 metros en una zona más forestal, han señalado las mismas fuentes.

Posteriormente se han producido más fuegos hasta provocar este incendio actual, que todavía no ha podido ser controlado, en una jornada en la que durante la mañana ha soplado en la zona un fuerte viento de poniente que ya ha amainado.

El fuego, cuya evolución es negativa, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar una urbanización de manera preventiva.

En las labores de extinción del incendio trabajan un total de 10 medios aéreos (siete de la Generalitat valenciana y tres del Gobierno central), seis unidades de bomberos forestales con autobomba y cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, entre otros, y también se ha movilizado una ambulancia SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, así como el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para seguir la evolución de los trabajos de extinción, según ha informado la Generalitat.

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