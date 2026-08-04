La muerte de tres leonas en un zoo de Japón en medio de altas temperaturas desata críticas

Los detalles La muerte de tres leonas en un zoológico de Japón, presuntamente a causa de un golpe de calor durante la ola de altas temperaturas de julio, ha reavivado el debate sobre el cautiverio de animales salvajes. PETA acusa al zoo de haber contribuido a la tragedia.

La muerte de tres leonas en un zoológico de Japón, posiblemente por un golpe de calor, ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los animales, como PETA. Estas organizaciones sostienen que la cautividad pudo haber contribuido a su fallecimiento. Las leonas presentaron síntomas de pérdida de apetito y fatiga días antes de morir. Las autopsias revelaron deshidratación e insuficiencia multiorgánica, sugiriendo un golpe de calor como causa. Japón enfrentó una ola de calor a mediados de julio, con temperaturas superiores a 40 grados. Como medida preventiva, los leones afectados están en recintos con refrigeración y la exhibición está suspendida.

La muerte de tres leonas en un zoológico de Japón por un posible golpe de calor ha desatado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los animales, como PETA, que este martes denunció que su permanencia en cautividad pudo contribuir a su fallecimiento.

"Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse", señaló la organización en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara este martes a EFE que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.

No obstante, en un comunicado publicado la víspera, el zoo afirmó que los animales sufrieron síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días. Varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.

"La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente", explicó la institución.

Japón sufrió a mediados de julio una intensa ola de calor que, entre el 13 y el 26 de ese mes, dejó al menos 59 fallecidos y miles de personas hospitalizadas. Varias ciudades superaron los 40 grados y, solo el 22 de julio, Tokio registró 453 ingresos por golpes de calor, la cifra más alta desde que existen registros.

El zoológico informó además de que, de los diez leones afectados, tres permanecen en estado de extrema debilidad e incapaces de ponerse en pie, mientras que otros cuatro ya se han recuperado o muestran una evolución favorable. Los otros seis leones del parque no llegaron a presentar síntomas.

Como medida preventiva, los animales afectados permanecerán en un recinto privado equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, mientras que la exhibición de leones permanecerá suspendida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido