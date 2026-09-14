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'016', teléfono contra la violencia machista

Igualdad confirma el asesinato machista de una octogenaria en San Sebastián de los Reyes (Madrid): su marido fue hallado ahorcado en el domicilio

Los detalles La víctima es una mujer de 88 años que presuntamente fue asesinada por su marido el jueves. Fue una cuidadora la que encontró el cadáver del hombre, que presentaba señales compatibles con un suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio.

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista en Barcelona Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista en BarcelonaAgencia EFE
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El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 88 años, presuntamente a manos de su marido el pasado 11 de septiembre en su domicilio de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Fue el pasado jueves cuando una cuidadora del matrimonio encontró en la vivienda al hombre, de 90 años, ahorcado, mientras que la mujer estaba agonizando en la cama con graves heridas, según indica la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En ese momento, Sanitarios del Summa trasladaron a la mujer al hospital, donde falleció un día después al no poder recuperarse de las heridas.

37 mujeres asesinadas en 2026

Igualdad ha condenado en un comunicado el feminicidio y ha señalado que no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor. Además, ha indicado que con la confirmación de este caso, ya son 37 las mujeres asesinadas por violencia machista, mientras que la cifra desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, asciende a 1.378.

Tras conocer la noticia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más "rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado "todo su apoyo" a familiares y amistades de la víctima.

Según el comunicado de Interior, tanto la ministra como la delegada "instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado que todavía hay una treintena de municipios en la Comunidad de Madrid que no se ha adherido al sistema VioGén de seguimiento de las víctimas de violencia machista a pesar de cumplir con las condiciones para ello. "Son decisiones absolutamente incomprensibles e injustificadas de sus alcaldes", ha criticado.

"No logramos llegar desafortunadamente hasta cada situación, y por eso es imprescindible el llamamiento al conjunto de la sociedad para hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar soluciones y tratar de terminar con esta barbarie lo antes posibles", ha manifestado.

'016', teléfono contra la violencia machista

016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas. Además, las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda escribiendo correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) . Y si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia machista.

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