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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente en Toledo

Las imágenes del desastre | El accidente de dos trenes en Toledo en fotos

El accidente ha ocurrido pasadas las 8:30h cerca de Urda, en Toledo. Dos trenes, un Uryo y un AVE han sufrido un alcance, provocando la caída de varios vagones por los terraplenes próximos a las vías.

Otro accidente grave. Muy grave, en palabras del Gobierno. El miércoles 28 de octubre arrancaba con la noticia de la suspensión del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía por lo que parecía ser un "alcance" entre dos trenes. Un Iryo y un tren de Alta Velocidad (AVE) chocaron en una zona próxima a Urda (Toledo). En pocos minutos, la poca información que iba goteando avanzaba otro trágico accidente.

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