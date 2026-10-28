Las imágenes del desastre | El accidente de dos trenes en Toledo en fotos

Otro accidente grave. Muy grave, en palabras del Gobierno. El miércoles 28 de octubre arrancaba con la noticia de la suspensión del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía por lo que parecía ser un "alcance" entre dos trenes. Un Iryo y un tren de Alta Velocidad (AVE) chocaron en una zona próxima a Urda (Toledo). En pocos minutos, la poca información que iba goteando avanzaba otro trágico accidente.