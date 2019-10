PISCIS

SALUD:

Debes ir con precaución y no hacer locuras porque puedes llevarte un susto. No actúes alocadamente.

DINERO:

Si tienes entre manos una oposición o un proyecto para mejorar en tu trabajo, todo saldrá bien. Tendrás suerte en los juegos de azar.

AMOR:

Es el momento ideal para decidirte y no perder el tiempo en asuntos que no te compensan. No debes hablar mal a espaldas de nadie.

ACUARIO

SALUD:

Estos días te encuentras un poco apático y depresivo sin motivo. Si notas dolor o presión en las cervicales, acude al médico.

DINERO:

Es el momento de provocar un cambio y romper con la monotonía. Si tu corazón te indica que has de dar un vuelco en tu trabajo, hazlo.

AMOR:

Momentos románticos en los que te van a demostrar todo lo que te quieren. En estos días planearás un viaje que será muy divertido.

CAPRICORNIO

SALUD:

Te recuperarás enseguida de un pequeño problema gástrico. Ten cuidado con los cortes de digestión.

DINERO:

No pidas aumento de sueldo y espera que sean los demás los que te valoren, porque prometer y no dar es fácil.

AMOR:

Te sentirás el centro de tu familia y tu pareja tratará de hacerte la vida agradable. Cuidado con los embarazos.

SAGITARIO

SALUD:

Si decides hacer un régimen, puede que te sientas mejor. No dejes de hacerte una limpieza de boca y no seas aprensivo.

DINERO:

Un pequeño pago que no esperas alterará tu economía, pero no es para tanto, ahora estás en buena situación.

AMOR:

La vida íntima cada vez te apetece menos y ya no distingues lo que te gusta. Llama a la gente que sabes que te quiere.

ESCORPIO

SALUD:

No acabas de encontrarte bien y sigues teniendo los nervios alterados. Debes obviar los problemas que te rodean.

DINERO:

No esperes la ayuda de la familia si tienes que pedirle un préstamo o un aval. Sin embargo, un buen amigo puede sorprenderte.

AMOR:

Todo sigue igual y sin novedad en tu vida amorosa. Controla tus sentimientos si es que te sientes atraída por una nueva persona.

LIBRA

SALUD:

El aparato digestivo, los gases y dificultades intestinales te tendrán muy molesta. No te preocupes porque no te pasa nada.

DINERO:

Aumentan los gastos de la casa y llegará un momento en el que tendrás que poner el freno. La suerte no te vendrá por la lotería.

AMOR:

Tu pareja te demostrará todo lo que te quiere y, por tu parte, debes corresponderla. Mejora tu vida sexual.

VIRGO

SALUD:

Duermes mal, te levantas cansada y de mal humor y eso hace que no te sientas bien y te duela la cabeza.

DINERO:

Se te puede presentar un problema, aguanta y saldrás airoso con tu propio esfuerzo y sin la ayuda de nadie.

AMOR:

Si estás dudando entre dos personas, tendrás que tomar una determinación. No mientas ni provoques situaciones complicadas.

LEO

SALUD:

Tienes la espalda fastidiada y corres el riesgo de que una caída te provoque más dolor. Deberías dormir sobre un colchón duro.

DINERO:

Puede que recibas un regalo que te haga mucha ilusión, aunque tú no te lo comprarías. Tienes que divertirte más.

AMOR:

La familia te apoya en tus proyectos y consigues fácilmente que todos estén pendientes de ti. Vuélcate en los que se lo merecen.

CÁNCER

SALUD:

Te sientes débil y con algún mareo. Llevas una vida agitada y no te alimentas bien. Deberías tomar comidas más completas.

DINERO:

Buen momento para vender algo que tienes casi olvidado y sacar un beneficio de ello. Si has perdido algún objeto, lo encontrarás.

AMOR:

Tendrás un problema con un vecino o compañero al que le gustas. Se te declarará o te hará una encerrona de la que no te enterarás.

GÉMINIS

SALUD:

Estás animado, vital y muy fuerte, pero debes tener cuidado con las picaduras de insectos.

DINERO:

Puedes hacer un gasto extra o darte un capricho porque la entrada de dinero en casa mejora. El color amarillo te dará suerte.

AMOR:

Habitualmente eres fogoso y ardiente, pero últimamente estás desconocido al no mostrar tanta pasión.

TAURO

SALUD:

Si tienes algún pequeño problema todo saldrá bien. Ten cuidado con los alimentos y medicinas, mira la caducidad.

DINERO:

Un nuevo proyecto que tienes en mente, sobre un trabajo o negocio, no lo podrás realizar de momento. Cuida la seguridad de tu casa.

AMOR:

Cierta tensión y algo de mal humor provocarán un ambiente enrarecido en la pareja. Te enfadas por todo y la culpa la tienes tú.

ARIES

SALUD:

Un pequeño e inoportuno catarro puede fastidiarte estos días. Procura cuidarte más y beber más agua.

DINERO:

No pretendas que todo el mundo actúe en el trabajo como a ti te gusta. Sé prudente en tus recomendaciones y evita las discusiones.

AMOR:

Tu pareja te protege y te cuida, pero tú te lo tomas como si se tratase de un control por su parte. Sé más tolerante.

