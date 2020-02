PISCIS

SALUD: Tu estado es mejor pero un pequeño resfriado te puede fastidiar el fin de semana. No te agobies por la recaída de salud de un familiar.

DINERO: Te puedes ver en un lío para pagar algo que no es tuyo. No avales a nadie, ni firmes nada sin leerlo bien antes. No te fíes.

AMOR: Piensas que no te valoran como deberían, sé más flexible. Intenta dar cariño y ser sensual con tu pareja o te verás en un lío.

ACUARIO

SALUD: No abandones tu aspecto físico y dedica más tiempo a cuidar tu imagen. Te irá bien un tratamiento facial de belleza.

DINERO: Gente que no conoces bien te puede perjudicar mucho en tu economía. Riesgo de robos por despistes. No te conmuevas con penas.

AMOR: Por una pequeña discusión se pueden liar las cosas y puedes tomar decisiones algo bruscas. Riesgo de rupturas con la familia política.

CAPRICORNIO

SALUD: Todo apunta a que vas a recaer en un antiguo problema que pronto superarás, porque sabes el remedio que has de tomar.

DINERO:Sin querer, te vas a meter en problemas en tu trabajo, pero no decaigas, al final saldrás airoso de todo. Tus compañeros te apoyan.

AMOR: Amigos nuevos te ofrecen apoyo y cariño de verdad. En el amor, atraviesas un momento de poder vivir una experiencia única.

SAGITARIO

SALUD: Por una vez en la vida, deja de crearte enfermedades y sé consciente de cuál es tu estado real. Sal a la calle más y sonríe.

DINERO: La gente de tu entorno confía mucho en ti y si tienes un negocio, todo puede empezar a irte mucho mejor.

AMOR: Busca el origen de un pequeño problema de dudas o celos en tu relación. En el fondo te apetece vivir una aventura loca.

ESCORPIO

SALUD: Te sentirás pletórica y optimista porque todo irá bien. Si has pasado por un pequeño problema de salud ya lo has superado.

DINERO: Buena ocasión para firmar contratos o empezar a trabajar. Si estás estudiando, debes poner más ilusión. El número 1, te favorece.

AMOR: Con un poco de paciencia, conseguirás de tu pareja lo que quieras. Si has pasado unos días bajo tensión, tu humor mejorará.

LIBRA

SALUD: El estrés te impide dormir bien. Intenta probar con remedios naturales. Si continuas sin descansar, acude al médico.

DINERO: La suerte no viene de cara y te desquicia que todo salga al revés últimamente. Te podrás permitir un capricho que te atrae hace tiempo.

AMOR: Estás en un periodo en el que tu pareja a veces te aburre. Debes ser tú quien busque un poco de ilusión.

VIRGO

SALUD: Puedes tener un poco de fiebre por una pequeña infección de oídos o garganta. La espalda quizá vuelva a dolerte como hace tiempo.

DINERO: Atraviesas un momento de apatía y aburrimiento en tu trabajo. Quizá pienses en cambiar o dejar lo que tienes.

AMOR: Tu corazón necesita enamorarse y estás en buena racha para ser muy feliz. Verás a un amigo que no ves desde hace tiempo.

LEO

SALUD: Si notas sofocos o sudoraciones que no tienen que ver con el calor ambiental deberías hacerte unos análisis.

DINERO: Un nuevo amigo te pedirá dinero prestado. Ten cuidado, ya que te podría utilizar. El número 0, te puede dar buena suerte en el azar.

AMOR: No vuelvas tus pensamientos a algo por lo que hayas sufrido. El futuro próximo te depara una sorpresa muy bonita en el amor.

CANCER

SALUD: La zona lumbar y las rodillas te dolerán un poco, pero todo pasará. Deberías cuidar más tu aspecto físico, sobre todo, del cutis y el pelo.

DINERO: El trabajo, los estudios y las obligaciones te superan. No quieras solucionar los apuros económicos en dos días, porque no lo lograrás.

AMOR: De ti depende que tu vida amorosa evolucione a mejor o se estanque. Olvida los celos sin motivo y no montes broncas por nada.

GÉMINIS

SALUD: El aparato digestivo podría ser motivo de consulta médica. No tienes fuerza de voluntad para evitar alimentos que te sientan mal.

DINERO: Si estás estudiando o preparando algo nuevo, te irá bien. Los cambios pueden ser favorables. No tengas miedo de las hipotecas.

AMOR: Debes tomar la iniciativa para reunirte con tus familiares. Es buen momento para aclarar asuntos pendientes.

TAURO

SALUD: Por un calzado inadecuado puedes sufrir algún problema en los pies. Debes estar más pendiente de tus cervicales.

DINERO: Notarás que unos amigos nuevos se hacen ganadores de confianza para intentar aprovecharse de ti.

AMOR: El amo irrumpe en tu vida de forma vertiginosa. Puedes conocer a alguien mayor que tú que te vuelva loca.

ARIES

SALUD: Un pequeño cólico o unos ardores de estómago te avisan de que comes algo que te sienta mal. Los gases tampoco los puedes eliminar.

DINERO: Si tienes que negociar dinero con la familia, vete con cuidado, te saldrán mejor las cosas si vas con cautela.

AMOR: Después de un poco de frialdad y tras dialogar con tu pareja sobre los malentendidos, revive de nuevo la pasión, te sentirás muy feliz.