El verdadero origen del 8 de marzo, Día de la Mujer: una terrible, sangrienta e injusta matanza

El Día de la Mujer es una de las fechas más reivindicativas y relevantes del calendario. Pese a que la lucha no se limita (ni debe limitarse) a un día concreto, cada 8 de marzo se visibiliza aún más la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero, ¿por qué se celebra en esta fecha? ¿Cuál es el origen histórico del Día Internacional de la Mujer?

Cuál es el verdadero origen del Día Internacional de la Mujer

La historia del Día de la Mujer Trabajadora se remonta a hace más de 100 años, concretamente el 8 de marzo de 1875 en Estados Unidos. En esa jornada, cientos de trabajadoras del sector textil (garment workers) de una fábrica de Nueva York se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres y una mejora de sus condiciones laborales.

Lamentablemente, 120 trabajadoras fueron asesinadas a manos de la Policía. Sin embargo, de esta masacre nació el germen que acabó en 1877 con la fundación del primer sindicato femenino de la historia.

La de estas trabajadoras textiles fue la primera manifestación feminista de la historia. Sin embargo, uno de los hechos clave del movimiento feminista tuvo lugar unos años antes.

Tal y como recoge Naciones Unidas, en el año 1848 las sufragistas y abolicionistas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott se reunieron junto a cientos de personas en una convención contra la esclavitud en Nueva York. Esta fue su forma de rebelarse contra la sociedad, que por aquel entonces prohibía a las mujeres hablar en público en eventos.

Así empezaron a alzar su voz las mujeres, por la igualdad salarial, contra la esclavitud, rebelándose contra el techo de cristal y las injusticias sociales, buscando la equidad entre todas las personas, independientemente de su género, condición sexual o procedencia.

¿Por qué el feminismo se pinta de color morado?

La ola de huelgas textiles en Estados Unidos seguía su curso, con las mujeres acaparando una parte importante del protagonismo: eran la mano de obra más utilizada en una de las industrias más explotadoras.

No fue hasta 1908 cuando ocurriría otro de los acontecimientos más importantes de la lucha feminista. Se sabe que 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema "Pan y Rosas"contra jornadas interminables, condiciones inhumanas y penosos salarios. Sin embargo, poco después tuvo lugar el suceso que marcaría definitivamente la historia del movimiento feminista.

La catástrofe de Triangle Shirtwaist

El 25 de marzo de 1911 sucedió lo que la Organización Internacional del Trabajo (ILO) califica como el desastre industrial con más víctimas mortales de la ciudad de Nueva York. Ni más ni menos que 146 trabajadoras murieron en un gran incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo; incluso otras se suicidaron al no tener escapatoria, según recoge el diario estadounidense 'The New York Times'.

Los responsables de esas muertes habrían sido los mismos propietarios de la fábrica, al sellar las salidas del edificio y no comulgar con las ideas de conceder mejores salarios y condiciones de trabajo en la huelga laboral que hubo apenas un año antes, tal y como recoge el ILO.

De hecho, existe la creencia popular de que el color morado se asocia al movimiento feminista por el desastre de Triangle Shirtwaist, ya que las telas o shirtwaist (blusas) que se fabricaban en el interior eran de dicho color.

El morado, asociado también a las sufragistas británicas

Las sufragistas inglesas también tuvieron mucho que ver a la hora de enraizar el color morado en la lucha feminista. Se dice que fue en 1908 cuando las sufragistas inglesas eligieron el color morado -junto al blanco y el verde- como colores reivindicativos de su lucha.

Estas mujeres que luchaban por el derecho a voto no adoptaron estas tres tonalidades al azar, cada color tenía su por qué. Así lo justificaba Emmeline Pethick-Lawrence, sufragista británica en el diario 'Votos para mujeres': "El color púrpura, como todos saben, es el color real, representa la sangre real que fluye en las venas de cada sufragista, el instinto de libertad y dignidad (…) El blanco representa la pureza en la vida privada y pública (…) el verde es el color de la esperanza y el emblema de la primavera".

El color morado también se asocia a la frase Give Women Votes ('Dadle el voto a la mujer'), puesto que se cree que la unión de los tres colores de la banda sufragista, por sus iniciales en inglés (green, white, violet), coincidirían con las iniciales de este lema tan importante

Una vez más, esta terrible tragedia no fue en vano. Tras este hecho se produjeron importantes cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

Sin embargo esta no es la única teoría que relaciona el color morado con el feminismo. Para algunos, el violeta es el color del feminismo porque al fin y al cabo es el color que resulta de la mezcla el color azul y el rosa, los colores tradicionalmente asociados a los niños y a las niñas.

El movimiento feminista en Europa

El movimiento que empezaba a tomar fuerza en Estados Unidos llegó también a Europa. Concretamente fue en 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague.

Al evento asistieron más de 100 mujeres de diferentes países, entre ellas Clara Zetkin, política implicada en la lucha por la igualdad. Fue ella quien lanzó la propuesta, aprobada por unanimidad, de conmemorar el Día de la Mujer en el mes de marzo con el objetivo de lograr el sufragio femenino.

El día en que Rusia concedió el voto femenino

La elección definitiva de la jornada que acabaría siendo el Día Internacional de la Mujer viene desde Rusia y su origen se remonta a la sublevación de las mujeres contra la guerra y a los movimientos feministas que surgieron de la Revolución Rusa.

En 1917, tras la caída del Zar, el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero y Alexandra Kollontai, asistente de la Conferencia, consiguió establecer esa fecha como la fiesta oficial en la Unión Soviética.

Según la ONU, que oficializó la fecha en 1975, el 23 de febrero en Rusia correspondía al 8 de marzo en los demás países europeos, regidos por el calendario gregoriano.

En España, no fue hasta 1977 cuando tuvo lugar la primera manifestación feminista, en la que se empezó a denunciar la desigualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como otras cuestiones sociales: despenalización del aborto, libertad sexual o maternidad.

¿Hay huelga el 8M de 2025?

La respuesta corta: no hay huelga feminista por el 8m en 2025. En 2018 se convocó la primera huelga general feminista, aunque esto solo ocurrió otra ocasión, en 2019.

En 2020 estalló la pandemia y aunque sí hubo manifestación, no hubo paros de manera generalizada. Desde entonces ha ocurrido algo similar, con marchas convocadas en prácticamente toda la geografía española, pero con paros convocados únicamente a nivel sectorial.

Por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes sí convoca huelga estudiantil feminista en 2025, como lo hizo otros años, pero al caer este año en sábado lo traslada al viernes 7 de marzo.