8M - Estos son los horarios y recorridos de las manifestaciones en Madrid por el Día de la Mujer

Este sábado, 8 de marzo, las calles de Madrid volverán a llenarse con miles y miles de personas por el Día de la Mujer en, un año más, dos manifestaciones diferenciadas en la capital. Aun con muchos puntos en común, las dos organizaciones detrás de las convocatorias repiten de manera diferenciada, como se ha venido haciendo durante los últimos años.

En primer lugar está la manifestación convocada por la Comisión 8M, bajo el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello'. Se trata de la primera marcha de este 8M, que arranca a las 12:00h de la mañana y con un recorrido más extenso, que va desde la glorieta del emperador Carlos V, más conocida como la rotonda de Atocha. Desde este punto se espera que miles de "mujeres, disidencias y el conjunto de los movimientos sociales" abarroten las principales calles del centro de la ciudad.

Por otro lado está la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que arranca desde la plaza de Cibeles a las 18:00h, misma hora a la que salen otras manifestaciones como las de Barcelona o Valencia. 'Mujeres en lucha contra el machismo global' es el lema escogido por el MFM para la marcha de este 8 de marzo. Ambas manifestaciones finalizan en la plaza de España.

Recorrido de la manifestación - Comisión 8M

12:00h - Atocha

- Atocha Paseo del Prado

Plaza de Cibeles

Calle de Alcalá

Gran Vía

Plaza de España

Recorrido de la manifestación - Movimiento Feminista de Madrid

18:00h - Plaza de Cibeles

Plaza de Cibeles Calle de Alcalá

Gran Vía

Plaza de España

El 8 de marzo de 2024 acudieron cerca de 30.000 personas a la primera y unas 4.000 a la segunda, según datos de la delegación de Gobierno, si bien las dos manifestaciones salieron a horas similares. Aunque las dos marchas parten con muchos puntos en común, es principalmente un tema el que las separa: la MFM se presenta como explícitamente abolicionista y aunque no incluye ninguna referencia a ello en su manifiesto, se posiciona en contra de la ley trans.

¿Quién va a cada manifestación?

El PSOE acudirá a la primera marcha, organizada por la Comisión 8M, y a priori no tiene previsto acudir a la del Movimiento Feminista de Madrid, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que asistirá a las dos manifestaciones. "No me siento mal recibida en ninguna de las asociaciones feministas, en absoluto", ha asegurado, para después añadir que "cuando uno va con honestidad y con capacidad de entender, no tiene por qué ser mal recibida". Por su parte, Sumar y Podemos también acudirán a la manifestación de Comisión 8M en la capital.

En 2024, el PSOE y los ministros socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez volvieron a alinearse con la marcha convocada en Madrid por la Comisión 8M, a la que acudieron siete ministras y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Los socios de Gobierno también acudieron a la misma marcha pero, como ya es habitual, con su propia pancarta de Sumar, y dentro de esta formación, Más Madrid también se disgregó. A la marcha también acudió Podemos y la exministra Irene Montero con su propio lema. Por su parte, el PP ha informado de que la formación deja a título personal de cada persona del partido acudir o no a las marchas y a cuál hacerlo.