Un hombre mata a martillazos a su exmujer y a su hija de un año mientras dormían

Un hombre ha sido detenido en Lomas de Zamora, Argentina, acusado de haber asesinado a su exmujer y a su hija de un año con un martillo, según ha recogido 'Clarin'.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de mayo cuando Jonathan Alberto López acudió improvisadamente a la casa donde vivía su expareja, Patricia Brandán, con la pequeña y las golpeó con un martillo mientras dormían. Después prendió fuego a la vivienda y escapó. Pese a que los servicios de emergencia intentaron salvarles la vida, ambas murieron en el hospital.

Según declaraciones de una amiga de la víctima, ésta le había contado que días antes su exmarido le había propinado una paliza: "Me mandó fotos. Él estaba enfermo, enfermo mal el chabón. Siempre buscaba la excusa diciendo que ella andaba con otro y era mentira, ella vivía trabajando".

Además, Patricia quería recibir el "botón antipánico" ya que estaba segura de que si no recibía ayuda, tarde o temprano la mataría. No obstante, los investigadores no saben si había interpuesto alguna denuncia previa por malos tratos.

Durante la huida, el asesino se enfrentó con una Policía e intentó suicidarse. Fue entonces cuando alertaron a los servicios de emergencia para trasladarle al un centro hospitalario cercano donde ha sido detenido.

Aunque el acusado permanece ingresado, en los próximos días pasará a disposición judicial.