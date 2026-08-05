La historia de Maje, la 'viuda negra de Patraix', uno de los crímenes más impactantes de la crónica negra de España

Los detalles Primero le sedujo y después, cuando ya era su amante, le convenció para matar a su marido. María Jesús Moreno, más conocida como Maje, se convirtió en la viuda negra de España.

Hasta el último minuto, Maje intentó convencer al jurado de que no tenía nada que ver con el crimen. Durante el juicio, que tuvo lugar en Valencia en noviembre 2020 dijo: "Pensé en mí. Al estar investigada o al ser la esposa de Antonio se me implicara".

Pero no tuvo el mismo éxito como acusada que como amante. Hace nueve años, Maje logró embaucar a Salva para que matara a su marido, Antonio. A la pregunta, a Salva, en el juicio: "¿Cómo aceptó usted esta proposición?": Él respondía lo siguiente: "No lo sé, temía perderla".

También casado, con una hija, Salva Rodrigo, de 46 años, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Maje. Con 20 años de diferencia de edad con respecto a Salva y, pese a llevar solo un año casada con Antonio Navarro, Maje tenía toda una red de amantes que llamó la atención de la Policía.

"En los días del homicidio, les mandaba mensajitos de tonteo. Incluso chateaba delante de los agentes", cuenta un policía que estuvo presente en su declaración. "Un compañero llega a recriminarle que deje el móvil, que estamos en la declaración", añade el agente.

Y así, de viuda alegre pasó a ser "la viuda negra", considera la principal sospechosa del crimen. Le pincharon el teléfono, revisaron sus cuentas bancarias y siguieron sus encuentros con Salva. Sabían que ella era la inductora, la que planeó día, lugar y coartada.

El 16 de agosto de 2017, Maje estaba trabajando de enfermera mientras Salva asestó ocho puñaladas a su marido, Antonio, en su garaje de Patraix (Valencia). Una de ellas fue en el corazón. "Quiero pedir perdón a la familia de Antonio", afirmó Salva en el juicio.

A él le cayeron 17 años de cárcel. A ella, 22. Hace tres años, se quedó embarazada en prisión de otro preso acusado de homicidio. Y justo ahora deja el módulo de maternidad, nueve años después del crimen. Pueden ver la historia completa en laSexta, en el documental 'Maje'.

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