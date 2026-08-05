Un farmacéutico se enfrenta a un ladrón que quería robar en su farmacia: "Protegí el negocio y mi familia, es lo que importa"

Arturo y su madre fueron amenazados por el ladrón, que llevaba una pistola. El farmacéutico se armó de valor y decidió echar al caco del establecimiento.

En Ocaña (Toledo) ha tenido lugar un suceso que, por fortuna, ha tenido final feliz. Un hombre ha entrado en una farmacia con intención de robar. En su interior se encontraban dos farmacéuticos, madre e hijo. Este, al ver las intenciones del caco, se atrevía a hacerle frente a pesar de que tenía una pistola.

Como se puede ver en las imágenes, grabadas por la cámara de seguridad de la farmacia, la persiana del local estaba entreabierta. El ladrón entra reptando y va hasta el mostrado. Allí, muestra la pistola. Este, comienza a increparle para que se marche. El hombre, retrocede asustado. El farmacéutico, incluso, le coge del brazo para así hacer que se vaya del local.

Pensó que el ladrón tenía una urgencia

Más Vale Tarde se ha trasladado hasta el establecimiento para hablar con Arturo, protagonista de esta historia. El farmacéutico expone que, al ver entrar al ladrón, pensó que tenía alguna urgencia. "Yo, encima, salí preguntándole 'cómo te puedo ayudar'", explica.

Cuando el ladrón sacó la pistola, este decidió pedirle que se fuera. "Mis palabras textuales fueron: '¿Qué vienes a atracar con una pistola? Vete a tomar por culo de aquí ahora mismo'", cuenta. Arturo cuenta que no puede saber si la pistola era de verdad, pero en ese momento, no sabe cómo, consiguió armarse de valor para proteger su negocio a su familia.

Un personaje de Berlanga

Marina Valdés señala el riesgo de actuar como lo hizo Arturo. Este le da la razón y expone que no hay que hacer lo que él hizo. "Creo que lo que hice fue lo correcto en ese momento", añade. El ladrón, por el momento, no ha sido cazado. En cuanto el ladrón se fue, llamaron a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en muy poco tiempo. Al día siguiente pudieron poner la denuncia.

Arturo expone que el ladrón "era como un personaje sacado de una película de Berlanga y le hubiese robado el vestuario a Bertín Osborne". El farmacéutico agradece a todos aquellos que se han preocupado por lo que ha sucedido y a los farmacéuticos que les han apoyado a través de las redes sociales.

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