laSexta ha accedido al atestado policial sobre el presunto asesinato de la tía Isabel cometido por Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino. En él se recoge el estremecedor relato del hijo del actor, de diez años, que narra las vejaciones a las que fue sometida la anciana.

El menor asegura que la pareja "le daba muy poco de comer" a la tía Isabel: "Lo poco que le daban, no sé por qué no le gustaba, algo decía que no le gustaba".

Es más, el niño señala que "no le dejaban hacer nada" y que sus "temblores" hacían que casi no pudiera moverse. De hecho, él mismo se ofreció para darle de comer o ducharla y la pareja se negó en rotundo: "Ella es mayorcita para hacerlo".

"¿Pero papá, no te das cuenta de que esta señora no puede comer porque está mal? No se puede mover, tiene temblores", le dijo el menor a Luis Lorenzo, a lo que éste respondió tajante: "Que no, que ya verás como puede comer".

El niño explica que "se quedaba ahí la comida hasta el día siguiente y se pudría": "Se quedaba mala la comida y la tenía que tirar porque no podía comerla".

El hijo del actor asegura que, a pesar de que nunca ayudaban a la tía Isabel a comer, sí hubo un día en el que lo hicieron: la jornada previa a su muerte. "Una vez le dieron de comer, comió y luego como te dije, al día siguiente ya había desaparecido, ya no estaba", apunta.

"Me vino y me dijeron que ya no estaba, que había muerto", explica el menor, que preguntó por qué causa, algo a lo que no supieron responder: "No sé es que de repente nos la encontramos".

Según la autopsia de la anciana, su muerte se debió a una intoxicación por ingesta de metales pesados: Isabel tenía en su cuerpo 200 veces más de cadmio y 20 de manganeso del que debería.

El niño señala que la propia Isabel le confesó que "ser quería ir": "Me dijo a mí en secreto que eran unos desgraciados y que no lo iba a pasar bien con esta gente". Isabel habló claro: "Me están tratando muy mal".

Además, el hijo de Luis Lorenzo también explicó a la Guardia Civil que su padre y Arancha no dejaban a la tía Isabel "ir al baño de casa" y que "la bajaban al garaje". ¿La causa? La "comida horrible" que había en ese hogar: "Ahí solo comemos macarrones, solo, es la única comida que hay ahí. Entonces la bajaban al garaje porque tenía diarrea y solo la dejaban ir al baño ahí".

"Mi padre y Arancha no la dejaban entrar a ninguno de los dos baños porque luego dejaba un olor horrible", señala el menor, que revela lo que le decían a la anciana "gritándole": "Isabel es que siempre que vas al baño, dejas un olor horrible, o sea, tienes que ir al del garaje porque dejas un olor horrible. Todo lo que haces es un desastre".

La Guardia Civil encontró cadmio en casa de Luis Lorenzo

La Guardia Civil no encontró cadmio en la casa del actor Luis Lorenzo, aunque sí hallaron manganeso, uno de los químicos encontrados en alta concentración en el cuerpo de la anciana.

De acuerdo con el informe de la Benemérita, al que ha tenido acceso laSexta, las muestras recogidas en la vivienda del intérprete en Rivas-Vaciamadrid (pilas, botes de medicamento y pinturas) arrojaron presencia de sal, azúcar y bicarbonato, así como manganeso que en forma de "permanganato potásico en una cantidad de 10 g puede ser mortal en humanos".

Lorenzo tiene previsto solicitar a la jueza de Arganda del Rey que le investiga por el presunto homicidio de su tía política declarar de forma voluntaria después de que un informe de la Guardia Civil haya descartado la presencia de cadmio en la vivienda del matrimonio investigado.

El último paso de la magistrada fue imputar a la cuidadora que se encargó de la anciana los últimos meses previos al fallecimiento, que se produjo el 28 de junio de 2021 en la vivienda del matrimonio.

Según se desprende de la autopsia, habría fallecido por una "intoxicación aguada por metales pesados". La cantidad de cadmio -presente en pintura de óleo-, sería 200 veces superior al límite normal, mientras que la concentración de manganeso -presente en pilas y baterías- que se encontró en el cuerpo es veinte veces superior a la habitual.