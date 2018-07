"Tu hija irá al cole, ¿sabes qué pasará cuando la viole?": lluvia de críticas a dos raperos por sus rimas sobre abusos sexuales a menores

El duelo musical entre dos raperos celebrado en Valencia, en el marco de un concurso nacional para premiar al mejor improvisador de rimas a ritmo de hip-hop, ha generado multitud de críticas en las redes sociales tras varios comentarios en directo sobre la violación a menores.

En 'La batalla de los gallos' celebrada en la Marina de Valencia como semifinal para la última fase que tendrá lugar en Madrid, el rapero alicantino Zasko Master -clasificado después para la final- y el malagueño FJ disputaban su particular duelo cuando este le soltó al micro: "¡Estate tranquilo!, Zasco necesita Sonotone y también a mayores; cuando folla con menores, como no tienen la regla, no tiene que utilizar condones".

En su inmediato turno de réplica y tras la habitual ovación del público posterior a cada improvisación, Zakco Master le espeta: "Estoy hasta los huevos de menores; tendrás una hija, tu hija irá al cole, ¿y sabes lo que pasará cuando Zasco la viole? Que te pondré este vídeo para que te veas y llores", acompañado por otra sonora aprobación de los asistentes.

El vídeo con la actuación completa de ambos raperos puede verse en el canal oficial en YouTube de la organización y el enlace está colgado también en la cuenta de este festival en Twitter, aunque lo que se ha hecho viral en las redes es el fragmento concreto que recoge las citadas alusiones.

En Twitter se ha generado un amplio debate en torno a esas letras improvisadas de ambos raperos, tanto con escritos de condena por su gravedad como de defensa de este estilo de música y el carácter propio que tienen las estrofas soltadas en directo en concursos como este. "Yo no voy a poner un tweet para conseguir RT's a cambio de echarle leña al fuego. Este debate es completamente innecesario.

Entre las críticas tras hacerse viral ese vídeo, la actriz y directora Leticia Dolera se preguntó este miércoles en su cuenta: "¿Pero qué celebración de la violación y la pederastia es esta?", un tuit que ha generado cientos de interacciones, entre críticas y de apoyo a la libertad de expresión y a la propia idiosincrasia del rap. "Aquí nadie está diciendo que tengan que ir a la cárcel. Pero está claro esas letras no ayudan a un problema social que genera mucho sufrimiento. Pensaba que el espíritu del rap era otro", señala en otro tuit la también autora de 'Morder la manzana: La revolución será feminista, o no será', uno de los libros más vendidos en los últimos meses en España.