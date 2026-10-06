Heridas dos personas por un incendio en Sevilla, una de ellas tras saltar de una tercera planta al intentar huir del fuego

Los detalles Los dos heridos han sido trasladados al hospital. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio. Los Bomberos señalan que lanzarse al vacío "es lo último que se puede hacer".

En el barrio sevillano de Los Pajaritos, un incendio dejó atrapada a una persona en su vivienda, obligándola a tomar una decisión desesperada: colgarse de la ventana. Mientras las llamas avanzaban, varios vecinos colocaron una manta en la calle para que pudiera saltar. Finalmente, el hombre se dejó caer, resultando herido junto a uno de sus rescatadores; ambos fueron trasladados al hospital. Yurima, vecina del afectado, logró evacuar a sus hermanas al percatarse del fuego. Los Bomberos advierten que lanzarse al vacío es una medida extrema. La causa del incendio aún se desconoce.

El fuego dejó atrapada a una persona en su vivienda, lo que le hizo tomar una decisión desesperada: colgarse de la ventana. Un momento angustioso en el que varios vecinos decidieron colocar una manta en la calle para que pudiese saltar.

Duante un tiempo, se mantuvo agarrado como pudo al alféizar de la ventana, mientras las llamas arrasaban su vivenda. Abajo, un grupo de vecinos le animaban a tirarse. Finalmente, se dejó caer para intentar salvar su vida.

"Estaban saliendo ya las llamas por la ventana. Entonces, que se soltara y confiara", explica una vecina. Momentos de mucha tensión y nervios los que se han vivido esta madrugada en el barrio sevillano de Los Pajaritos.

Yurima vive con sus hermanas en la puerta de enfrente . Ella explica que al abrir la puerta vio el fuego y cogió como pudo a sus dos hermanas. "La más pequeña se asistó al ve el fuego y se metió para dentro, la tuve que volver a sacar", explica.

Hay dos heridos, el hombre que saltó de una tercera planta y uno de sus rescatadores. Ambos han sido trasladados la hospital. Los Bomberos advierten que "lanzarse al vacío es lo último que se puede hacer". Por el momento, se desconce la causa que ha originado el fuego.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.