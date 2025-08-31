Ahora

Se está a la espera de su identificación

Hallan restos humanos en la urbanización de Mazarrón donde se buscaba a dos desaparecidos

El contexto En la zona vivían dos ciudadanos ecuatorianos cuya desaparición fue denunciada por sus familiares el pasado mes de abril.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - ArchivoArchivo Un agente de la Guardia CivilEuropa Press

Especialistas en criminalística de la Guardia Civil desplazados desde Madrid han hallado restos humanos en una casa de la localidad murciana de Mazarrón, en la urbanización Camposol, en la que vivían dos ciudadanos ecuatorianos cuya desaparición fue denunciada por sus familiares el pasado mes de abril, según han informado fuentes de la investigación.

Los restos humanos fueron encontrados este viernes después de unas primeras búsquedas realizadas por el Instituto Armado, en las que emplearon incluso helicópteros, ya que los primeros indicios apuntaban a que las desapariciones no eran voluntarias.

Las diligencias que instruye un juzgado de Totana han sido declaradas secretas y se está a la espera de la confirmación en el Instituto Anatómico Forense de la causa de la muerte y de la identificación de los restos con muestras de ADN.

Según otras fuentes cercanas al caso, los desaparecidos, que tenían alquilada una casa en esa urbanización y trabajaban por la zona, son José Patricio Chango, de 43 años, con 4 hijos, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, sin descendencia, quienes tienen familiares en Barcelona y Ecuador.

