Hallan muertos y con signos de violencia a un hombre y a una mujer en una casa de Valverde de Júcar

Los detalles Los cadáveres han aparecido a eso de las 19:30 en un a vivienda en la calle Mayorazgo. Según apuntan desde el Gobierno de Page, "todo apunta a un nuevo caso de violencia machista".

La Guardia Civil ha hallado los cuerpos de un hombre y una mujer en una vivienda de Valverde de Júcar, Cuenca, presentando signos de violencia, lo que podría tratarse de un asesinato machista. Un particular alertó al 112 al no poder acceder a la casa. Emergencias notificó a la Guardia Civil y a los Bomberos, quienes encontraron los cuerpos. Un médico certificó la muerte de las víctimas, que tenían dos hijas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó su tristeza y condena, sugiriendo un posible asesinato machista. La consejera de Igualdad, Sara Simón, también condenó el hecho. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en una casa de Valverde de Júcar, en Cuenca. Los cadáveres, encontrados a las 19:30 horas en el interior de una vivienda en la calle Mayorazgo, presentaban signos de violencia, en el que podría ser un nuevo asesinato machista.

Fue un particular el que dio aviso al 112 de Castilla-La Mancha al no poder acceder al interior del domicilio, en el que sabía que había dos personas. Desde Emergencias se puso en conocimiento a la Guardia Civil y a los Bomberos del parque de Motilla del Palancar, que han entrado en la vivienda encontrado allí los cuerpos sin vida de dos personas. Según los indicios, han sufrido una muerte violenta.

Al lugar también se ha desplazado hasta el lugar un médico que ha certificado el fallecimiento de ambas personas, que tenían dos hijas de seis y de 14 años. El 112, además, ha activado el equipo psicosocial de Cruz Roja.

Según han indicado fuentes del Gobierno manchego a Europa Press, la mujer no se encontraba en el sistema VioGén.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por la muerte de la mujer, apuntando la opción de que sea "un nuevo asesinato machista".

"Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos", ha expuesto en X.

En el mensaje, además, ha aprovechado para trasladar todo su cariño y sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la mujer.

Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno regional, ha añadido que "todo apunta" a que el caso "es un nuevo asesinato machista".

"Conmocionada con las terribles noticias que llegan de Valverde del Júcar. El Gobierno de Castilla-La Mancha expresa su enérgica condena y traslada todo su apoyo y cariño hacia la mujer presuntamente asesinada", ha escrito.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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