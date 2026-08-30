Investigan una agresión homófoba en las fiestas de Astillero, Cantabria: un joven denuncia que fue rociado con gas pimienta e insultado

Los detalles El Ayuntamiento, cuyo alcalde ha hablado con la víctima, ha difundido un comunicado de condena y ha indicado que la víctima tuvo que recibir asistencia en el hospital Valdecilla de Santander.

La Guardia Civil investiga una agresión homófoba sufrida por un joven durante las fiestas de San Tiburcio en Astillero, Cantabria. El incidente ocurrió la madrugada del sábado, cuando el joven, acompañado de amigos, fue insultado y rociado con gas pimienta, lo que requirió atención médica en el hospital Valdecilla de Santander. Tras denunciar el ataque en redes sociales, el joven formalizó la denuncia ante la Guardia Civil. Los vecinos han mostrado su apoyo portando banderas arcoíris. El Ayuntamiento y la comisión de fiestas condenaron el acto, instando a rechazar cualquier forma de odio y asegurar espacios seguros para todos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir una denuncia por una agresión homófoba a un joven durante las fiestas de San Tiburcio, en el municipio cántabro de Astillero.

El joven ha denunciado que fue agredido en la madrugada de este sábado, cuando se encontraba con unos amigos en las fiestas, según ha informado la Guardia Civil a EFE.

Además, el Ayuntamiento de Astillero, cuyo alcalde, Javier Fernández Soberón ha hablado con la víctima de la agresión, ha indicado que el joven recibió insultos y fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que recibir asistencia en el hospital Valdecilla de Santander.

Por su parte, el joven denunció la agresión este domingo en redes sociales y, horas después, presentó una denuncia ante la Guardia Civil, que investiga los hechos. Los vecinos de Astillero han mostrado su solidaridad en las fiestas, llevando banderas arcoíris.

El Ayuntamiento condena la agresión

El Ayuntamiento de Astillero y la comisión de fiestas han difundido en redes sociales un comunicado de condena y han llamado a la ciudadanía a mostrar "un rechazo unánime frente a cualquier manifestación de odio y discriminación".

"Nada justifica una agresión homófoba. No podemos normalizar ni mirar hacia otro lado antes estos comportamientos. Las calles y las fiestas deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan disfrutar con libertad, dignidad y seguridad, independientemente de su orientación sexual o identidad. Ningún delito de odio debe quedar impune", señalan en el comunicado.

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