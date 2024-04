Ana María y José Manuel se recuperan aún de la paliza que sufrieron en su casa. Dos encapuchados entraron armados con una pistola falsa y el matrimonio se enfrentó a ellos. Recibieron todo tipo de golpes, pero lograron echar a los asaltantes, que acabaron detenidos. Días después siguen asustados. "Creíamos que nos mataban", cuenta ella. La cabeza de José Manual quedó llena de brechas cuando uno de los ladrones le golpeó con una pistola simulada.

Todo empezó a la hora de la siesta, cuando llamaron a la puerta y aparecieron dos encapuchados. "Uno subió escalera hacia arriba y el otro me empujó al salón y vio a mi marido hablando por teléfono", relata la mujer. "Me dijo que iba a morir y le dije que me matase. Me abalance sobre él y lo estampé", cuenta el hombre.

El ladrón acabó con una pierna fracturada y, a partir de ahí, comenzó la huida. Un agente fuera de servicio, que estaba por allí, escuchó los gritos de las víctimas y vio que uno de los autores portaba un arma, y lo detuvo. Horas después, otras dos patrullas localizaron al otro ladrón. LaSexta ha podido acceder a imágenes de los ladrones previas al robo. Al último lo conocían las víctimas y el que las acompaña es familiar de este matrimonio.