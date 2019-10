La primera víctima de la banda que se dedicaba a atracar con gran violencia a hombres engañados con supuestas citas con una mujer en Zaragoza ha hablado en una entrevista en 'Espejo Público', tras el caso del hombre de Getxo al que enterraron vivo.

Él asegura que al llegar al lugar de encuentro con la chica con la que supuestamente había concertado una cita, ella "salió del coche y los chicos aparecieron por detrás".

Cuenta que no le dio tiempo a nada: "Me sacaron del coche a la fuerza tirándome al suelo, me ataron y con el cuchillo en el cuello me preguntaron donde tenía las cosas, el dinero, la tarjeta del banco..."

"Me dieron con el tasar una descarga y me arrastraron a diez metros del coche. Yo no podía levantarme, ni girar la cabeza, ni nada", relata el hombre, que puntualiza que no le golpearon.

Apunta que le inmovilizaron "con fuerza". "Me dijeron que si no daba el pin correcto de la tarjeta ya sabía lo que me iba a pasar. Fui a pedir ayuda porque veía las luces el pueblo", zanja.

Así era su modus operandi

Tras el asesinato de un hombre de Getxo, al que presuntamente enterraron vivo, una mujer y un hombre fueron detenidos. Se les imputan una decena de delitos, entre los que están asesinato, extorsión, detención ilegal y robos con violencia.

La pareja vivía en una nave industrial, en Lucena, Zaragoza, y allí es donde se encontraron armas de fuego como una pistola y una carabina. En ese registro también hallaron joyas escondidas y varios vehículos, uno de ellos totalmente despiezado y otro tapado con unos plásticos, lo que hace indicar que podrían pertenecer a alguna de sus víctimas.

Su modus operandi se basaba en utilizar una red social de citas para quedar con hombres. La mujer actuaba de gancho y cuando llegaba el día de la cita, los retenían, golpeaban y desvalijaban. En el caso de José Antonio, la última víctima, a la que después de agredirle brutalmente lo enterraron vivo, según revela la autopsia.

Precisamente su desaparición el 6 de septiembre y el anuncio de la venta de su vehículo llevaron a los investigadores hasta los detenidos.