Que las redes sociales y los llamados influencers (o influyentes, si huímos de anglicismos) son el reclamo publicitario de los últimos tiempos no es niguna niguna novedad. Pero su uso por parte de las empresas es cada mayor para promoción a sus productos, tanto que hay agencias de publicidad que se han especializado en conectar a las y los influencers con las marcas.

Este denominado influencer marketing está en auge y las marcas cada vez invierten más en ello, pero no siempre obtiene los resultados esperados. Para tener éxito no vale con, simplemente conectar con el influencer para hacer una colaboración, sino que hay que trazar una estrategia planificada.

En esa línea, una de las empresas destacadas es H2H ('Human to Human'), agencia que ha sido elegida como la más ejemplar según un estudio de Scopen, consultora que ha analizado todo lo que sucede en el mundo influencer.

Cómo trabajan las agencias de 'influencer marketing'

Para llevar a cabo una campaña exitosa de influencer marketing, hay que empezar con una "estrategia, un plan de contenidos, una idea creativa y posteriormente, se buscan los influencers" según explica Luis Díaz, director general de H2H.

Además, el consumidor suele valorar que el influencer sea transparente (es decir, aclarar que es una colaboración) y auténtico. Pero no el público, sino que las marcas también tienen en cuenta esos valores. Si no, apunta Díaz, "no es posible que haya un crecimiento en ese sector".