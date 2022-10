Una emocionada Manuela Saborido, más bien conocida como Manolita Che, agradece ahora las disculpas públicas e inesperadas por parte de la Guardia Civil. Ocurría esta semana, cuando la artista recibía una condecoración de oro en los Premios Roja Directa 2022 de Cádiz por su trayectoria como activista trans.

A sus 80 años, Manolita se subía al escenario y dejaba a todos sobrecogidos con su discurso. "Si mi madre viera a la Guardia Civil aplaudiéndome, el Coronel y todos aplaudiéndome tantas veces, cuando ellos mismos me encarcelaron, tantas veces que me escupieron, tantas veces que me metían piedras en la boca, que hasta que no echaba sangre en la boca no paraban. Eso se acabó ya", relataba la activista.

Fue precisamente por esas palabras por las que la Guardia Civil decidió improvisar un discurso para pedirle perdón. Cuando una de las guardias civiles del cuerpo se subía al mismo escenario a recoger el premio por su labor social, logró sorprender a Manolita: "Quiero pedirle perdón por lo que hicieron mis compañeros del pasado".

Perdón por las constantes vejaciones que aun recuerda Manolita, que cuenta que cuando la violaban le metían un pañuelo en la boca para que no gritara. Violaciones que como ella sufrían las mujeres trans que hace más de 60 años abrían paso al resto del colectivo. En su caso, ser la primera mujer trans que pudo adoptar y que pudo cambiarse el nombre en España.

Agresiones y humillaciones que marcaron su vida, que no logrará olvidar, aunque estas disculpas públicas, dice, son un paso más en el camino hacia la igualdad.