Los 16 maletines con ordenadores encontrados en las puertas de varias casas de Chiclana, en Cádiz, no formaban parte de ninguna campaña publicitaria. Tampoco los dejó alguien por descuido. La Guardia Civil ha resuelto este misterio: los dejó un vecino que solo quería regalar los ordenadores de forma anónima a familias necesitadas. Todo empezó cuando los vecinos llegaron un día a sus casas y encontraron un maletín en la puerta.

Dentro había ordenadores numerados con sus cables de conexión y la documentación del aparato. Además, el misterioso paquete contenía un archivo con citas bíblicas. "Un mensaje de consuelo y esperanza con usted y su familia", era una de ellas. Los vecinos calificaron este suceso de "curioso", pero hubo a quienes les asustó recibir un maletín con ese contenido.

Otros parece que lo tuvieron claro desde el principio: "A lo mejor una persona que ha cogido una tanda de ordenadores y ha dicho 'mira, los voy a regalar'", contó un vecino antes de que se supiera lo que realmente ocurrió. Pues estaba en lo cierto. Según ha informado la Guardia Civil, el autor es un vecino de la misma localidad cuya voluntad no era otra que regalar estos ordenadores a personas, según él, necesitadas.

La investigación confirma que el hombre no ha cometido ningún hecho delictivo puesto que había ido comprando estos ordenadores durante años con el fin de regalarlos.

Hay vecinos que, aun sabiendo lo que realmente ha sucedido, no pueden borrar su sorpresa: "Varias veces me han dejado unas cartas de índole religiosa por si necesito ayuda, cosas así". Se desconoce si otros vecinos no notificaron los hechos a los agentes y se quedaron el ordenador. Algunos chiclaneros comentan que en su ciudad "hay buena gente que ahora se ha dedicado a tirar maletines".